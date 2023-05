Los detalles de la condena al profesor de Odontología de la UNC por extorsión

La semana pasada el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a ocho años de prisión al profesor universitario de odontología Luis Augusto Olmedo.

Olmedo estaba acusado desde hacía una década por extorsionar a sus alumnos. El profesor obligaba a sus estudiantes a asistir a su academia particular bajo la amenaza de reprobarlos si no seguían la orden, haciendo que se retrasen en sus carreras.

En el fallo también fueron condenados la exdecana de Odontología, Mirta Spadiliero por no haber cumplido con su deber de funcionaria pública, y otro cómplice, al considerar la Justicia que "sabían de las denuncias de los jóvenes, pero hicieron caso omiso". Para Spadiliero, la pena es de un año y diez meses en suspenso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A una semana de conocerse la sentencia, el fiscal federal Maximimiliano Hairabedian, contó a Cadena 3 que además de Olmedo, condenado a 8 años de prisión, también se sentenció a los dos responsables de la academia que eran quienes cobraban y a la exdecana de Odontología, Mirta Spadiliero, por no haber cumplido con su deber de funcionaria pública de informar la situación. En su caso la pena fue de un año y diez meses en suspenso.

En este sentido, el fiscal indicó que se demostró la estrecha relación entre los que regenteaban esa academia y el titular de la cátedra. "Estaban comunicados y había un vínculo estrecho entre ellos y entre lo que las personas de la academia decían que les iban a tomar y lo que el titular les tomaba luego en el examen. A los que pagaban les daban la noche anterior las preguntas y las respuestas, otras veces personas aplazadas en varias oportunidades pagaban a la academia y el trato del docente cambiaba", precisó.

Pese a que la situación se extendió por casi dos décadas, el fiscal aclaró que esta situación no era generalizada en toda la facultad, sino que los alumnos y ex alumnos dijeron que era en la Cátedra de Microbiología de segundo año. "Era una situación puntual, con un docente y una cátedra. No era algo generalizado", advirtió.

No obstante, también se mostró sorprendido por el largo tiempo que duraron las extorsiones y aunque eran vox populi entre las autoridades, atribuyó la falta de acción a una cuestión política. "El titular era oficialista, tenía ascendencia en otros titulares y en época de elección indirecta los votos de los titulares tenían mucho peso y había cuestiones políticas por las cuales los decanos no tenían interés en actuar", lamentó.

Por otra parte sostuvo que "la idiosincrasia de la facultad, que no es combativa ni contestataria" facilitó y se alineó al combo para que las cosas siguieran sucediendo hasta que todo estalló.

En cuanto al daño causado por el docente, Hairabedian dijo que hay testimonio de todos los colores: "Había alumnos y alumnas, docentes de la cátedra, personal no docente, historias de los que se negaron a pagar y donde ocurrieron cosas muy tristes".

"Hubo un alumno que negándose a pagar venía bien en todas las materias y en esta lo aplazaron y frustraron su vocación. Otra alumna que era madre soltera, que no tenía plata para pagar la academia, la aplazaron hasta que dejó y retomo ahora, que la titularidad de la cátedra cambió", añadió.

Asimismo, también indicó que aunque hubo varios alumnos que pagaron porque tenían la plata y les daba la comodidad de estudiar menos, la fiscalía se centró en las víctimas que no querían pagar o que el sistema los doblegó para pagar.

"El apunte que le daban a cada alumno tenía un número que identificaba a la academia y al alumno que había pagado, y si veían que un alumno tenía el apunte se fijaban en el número e identificaban quien era porque los amenazaban que si compartían lo que habían comprado los iban a bochar reiteradas veces", detalló.

La condena del docente es de cumplimiento efectiva y el delito que se le atribuyó a él y sus cómplices es de extorsión porque usaba el miedo para obligar a los estudiantes a pagar, aunque no quisieran pagar.

Entrevista de Miguel Clariá