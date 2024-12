Las ventas navideñas apenas subieron el 1% respecto a 2023, según CAME

Las ventas navideñas en comercios minoristas subieron un 1% respecto a diciembre de 2023, según explicaron desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), en un año que estuvo marcado por la caída general del consumo. Aunque se destacaron promociones y descuentos, desde la entidad alertaron que el ticket promedio fue bajo.

Salvador Femenía, vocero de la CAME, compartió en diálogo con Cadena 3 su perspectiva sobre la situación del comercio en Argentina y abordó las expectativas del sector y las diferencias en los datos de consumo entre provincias, especialmente en Córdoba.

Destacó que, a pesar de las expectativas de un crecimiento mayor, el informe mostró un resultado ligeramente positivo. "Es muy poco, pero por encima finalmente, que es lo que rescatamos". Aseguró que, aunque se observó un rebote en la economía, "no estamos en un nivel óptimo y venimos de un año muy difícil".

El vocero de CAME mencionó que el ticket promedio se situó en unos 36.000 pesos, con un incremento del 1% respecto al año anterior. Sin embargo, la discrepancia con los datos de la Cámara de Comercio de Córdoba, que reporta un ticket superior a 105.000 pesos, generó interrogantes.

"El informe está hecho a nivel país y de forma ponderada. Si tomamos un lugar determinado, seguramente vamos a tener diferencias", explicó Femenía.

Respecto a las diferencias en el consumo entre provincias, dijo que Córdoba suele dar más arriba en un contexto mejor que en otras provincias más pequeñas.

Un aspecto relevante que se discute es el aumento en la confianza tanto de los comerciantes como de los consumidores. "Hay mayor confianza en el consumidor, en el comerciante también", sostuvo Femenía.

Esta confianza permite a los comerciantes manejar sus rentabilidades de manera más efectiva, lo que se traduce en promociones y descuentos. "Si no tenés confianza para adelante, no tomás cuotas y no tomás crédito", destacó.

Femenía detalló que el crédito jugó un papel crucial en la recuperación del consumo. "El gran impulso que tiene la recuperación es a través de la presencia del crédito". Aunque el informe sobre el uso del crédito en las compras navideñas es preliminar, se anticipa que un alto porcentaje de las compras se realiza a través de créditos y cuotas.

Las promociones ofrecidas por los bancos también fueron un factor a considerar. "Los bancos están ofreciendo descuentos por comprar con determinadas tarjetas", indicó Femenía. Esto, junto con el plan Cuota Simple, pudo facilitar que los consumidores accedan a mejores condiciones de compra, lo que a su vez se estima que pudo mejorar las ventas durante la temporada navideña.

Entrevista de Miguel Clariá.