La tristeza de la mamá de la joven desaparecida en Chaco: "Ya no hay esperanza"

Gloria, la mamá de Cecilia Strzyzowski, la joven que es buscada en Chaco desde el 1 de junio, aseguró que "siempre” tuvo un presentimiento de que su hija "iba a terminar mal". "Ya no hay esperanza (de encontrarla con vida)", se lamentó.

"Pedimos que se haga justicia, porque ya está, para que esto no quede impune, para que no se salgan con la suya. Para mi hija ya es tarde", afirmó Gloria en TN.

"Hablo en pasado porque es la sensación de madre y te puedo asegurar que una madre no se equivoca. Cuando tu madre te diga que no te metás con alguien hacéle caso, el amor no merece que arriesgues la vida", agregó.

En referencia a una marcha que se realizará este miércoles a las 20.30, señaló: "Marchá por Cecilia. Hay tantas Cecilias y van a haber más si no hacemos nada".

A su vez, su abogada, tía de Cecilia, indicó que la causa fue caratulada como "femicidio" y dejó en claro que "se va a hacer justicia". En ese sentido, continuó: "No me interesa quiénes sean responsables, van a pagar. El que sea culpable va a pudrirse en la cárcel".

Por su parte, en diálogo con Cadena 3, Sergio Schneider, director del Diario Norte de Chaco, dijo que "hasta ahora la principal búsqueda e interrogante es dónde está Cecilia", aunque "está casi tomado como una certeza que Cecilia no está viva, pero en este momento la búsqueda se centra en hallar un cuerpo".

Señaló que "Marcela Acuña (madre de César Sena) se victimizó diciendo que todo es político; llegó a decir que a la mamá de Cecilia le estaban pagando para hacerles daño políticamente".

En ese marco, aseguró que "todo lo que ha ido encontrando la fiscalía indica que a Cecilia la llevaron de la casa en la que residía con una historia que por lo visto fue parte de una emboscada".

Sobre ello, amplió: "Porque ese viaje a Ushuaia en busca de un trabajo que había sido gestionado por su suegra, por lo visto nunca existió, ya que ni siquiera hay una reserva de vuelo, que se supone que iban a ir por vía aérea desde corrientes a Buenos Aires y de ahí a Ushuaia".

Y agregó: "Todo va cerrando en una trama tenebrosa que en la interpretación que puede hacer uno mirando el contexto se vincula mucho con una manera de entender el poder".

Además, indicó que "hay un testimonio de una colaboradora de los Sena que reveló que a ella le encargaron hacer un acto de limpieza de la casa donde había rastros de un acto de violencia gravísimo".

Entrevista de Miguel Clariá.