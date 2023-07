"La democracia se eclipsa con 29 años de impunidad", dijo el titular de la AMIA

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, advirtió que "la democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad" en la causa que investiga el atentado contra la mutual judía.

"Nuestra democracia tiene grandes deudas con la sociedad y la impunidad en la Causa AMIA es sin duda una de ellas. La democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad, sin un solo responsable por el asesinato de 85 personas", sostuvo el referente comunitario.

Al encabezar el acto por el aniversario número 29 de la voladura del edificio de la AMIA, Linetzky remarcó que "la sensación de impotencia y desamparo, el dolor no es el mismo que aquel 18 de julio de 1994: la herida se agranda cada día y se profundiza con cada día sin justicia".

Además, subrayó que en el expediente judicial se comprobó y "no hay dudas de que el atentado fue planificado y organizado por Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah".

En ese sentido, se quejó de que pese a las alertas rojas de Interpol, los acusados "se pasean impunemente por diferentes lugares del mundo".

El titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina criticó al Gobierno por no haber actuado en 2022 cuando "Qatar recibió con honores a uno de los sospechosos de haber participado en la planificación del atentado", en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol.

"La atención del mundo puesta en el país asiático, millones de personas observando como Qatar se burló de la Justicia argentina y de cada uno de nosotros, recibiendo con honores a un sospechoso de haber cometido un crimen de lesa humanidad en nuestro territorio. ¿Las autoridades argentinas no se enteraron? ¿Por qué nos enteramos nosotros antes que ellos? ¿Por qué no reaccionan a tiempo? Si es cierto que les importa la causa AMIA, ¿por qué no se presentó una queja formal y se acudió a todos los foros internacionales posibles para castigar a Qatar por su falta de cooperación?", planteó.

Tras reclamar que los países democráticos del mundo deben "maximizar sus esfuerzos en el combate contra el terrorismo, contra sus aliados y financiadores", subrayó que "debe profundizarse la colaboración internacional para minimizar la capacidad de acción de estas organizaciones".

Linetzky también apuntó contra los integrantes de la UFI AMIA, Sebastián Lorenzo Basso y Julio Gonzalo Miranda: "¿Hace cuánto tiempo que la Fiscalía especial no muestra avances reales y concretos en la investigación? ¿Alguna información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer de manera definitiva el atentado?".

Al respecto, criticó que previo a cada aniversario "surjan ciertos movimientos en la causa totalmente superficiales, que disfrazan de novedad temas que no aportan nada".

Para el presidente de la AMIA, esas acciones ponen "en evidencia la impotencia y la incapacidad para profundizar de manera efectiva y seria la investigación del atentado".

"Es inaceptable que todavía reine la incertidumbre en tantos puntos cruciales. Es inaceptable que la causa AMIA esté a cargo de una Fiscalía que no investiga y de un Juzgado sin juez titular", reprochó el referente de la comunidad judía.

En su discurso, frente a la sede de Pasteur 833, Linetzky reclamó que haya "avances en materia jurídica que garanticen investigaciones efectivas cuando se trata de luchar contra el terrorismo".

La muerte del ex fiscal Alberto Nisman también formó parte de sus palabras y exigió el "esclarecimiento total" de la causa: "Lamentablemente, parece que en este caso también empiezan a pasar los lustros sin que podamos saber la verdad".

"La Justicia argentina determinó que su trágica muerte fue producto de un homicidio, vinculado con su tarea como fiscal en el caso AMIA. ¿Quién o quiénes fueron los autores, materiales e intelectuales? ¿Quiénes los cómplices y quiénes los encubridores?", se preguntó.

Y agregó: "La República se desangra con semejante crimen sin esclarecer y las instituciones de la democracia se debilitan todavía más".

Asimismo, indicó que "no es una quimera pensar que el terrorismo puede tener respuestas serias y contundentes" y remarcó que para ello "se requiere voluntad y decisión".

"Estamos transitando un año de campañas electorales. Consideramos absolutamente necesario que los candidatos incluyan en sus plataformas, y le expliquen a la sociedad, cuáles son sus propuestas para garantizar que estos crímenes no vuelvan a suceder en nuestro territorio, para garantizar que las investigaciones judiciales puedan realizarse de manera efectiva", expuso.

Linetzky también denunció que "Hezbollah sigue operando y creciendo en la zona de la Triple Frontera" y agregó. "Sus contactos con grupos criminales brasileros y sus intentos de penetrar el territorio argentino en la Provincia de Misiones deben ser una preocupación para las autoridades nacionales y de nuestros países vecinos. Hezbollah no es una amenaza del pasado".

¡Como cierre, el presidente de la AMIA manifestó: "No debemos bajar los brazos, ni dejarnos vencer por la desolación. Nuestros sabios nos enseñan que es justamente en los momentos de mayor oscuridad cuando aparece una luz de esperanza. En los momentos de desesperación y desolación, donde todo parece perdido, resurgirá, si Dios quiere, con fuerza reparadora la esperanza de paz y respeto mutuo".