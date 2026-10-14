La causa Bomberos se acerca a su cierre sin funcionarios en la mira
El exsubjefe de Policía Gustavo Folli Pedetta, señalado como jefe de la asociación ilícita, aceptó una condena de 6 años y 2 meses de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación para cargos públicos y de seguridad.
14/10/2026 | 07:40Redacción Cadena 3
FOTO: El exsubjefe de Policía Gustavo Folli Pedetta.
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Radioinforme 3
La megacausa Bombero Sociedad Anónima en Córdoba avanza hacia un desenlace con juicios abreviados y confesiones de varios involucrados. Tras 15 años de investigación, las irregularidades en la habilitación de locales comerciales vuelven a estar en el foco tras las declaraciones de los acusados.
El fiscal Guillermo González tuvo a su cargo la instrucción inicial y destacó que la banda operaba con la participación de bomberos, inspectores municipales e ingenieros que generaban certificados de habilitación falsos. En sus palabras, "había más de 100 potenciales cromañones en Córdoba" debido a la falta de medidas de seguridad en muchos locales.
Gustavo Folli, ex subjefe de policía y líder de esta asociación ilícita, aceptó un juicio abreviado y recibió una condena de 6 años y 2 meses de prisión. Folli argumentó que su salud era "muy delicada" y buscó poner fin a la prolongada historia judicial.
De los 16 acusados, 9 aceptaron juicios abreviados recientemente. Esto incluye a Marco Genaro, un empresario de la noche, quien aceptó 2 años y 6 meses de prisión condicional por su papel en el caso. El fiscal de fiscalización, Ormaeche, señaló a Genaro por su monopolio en los boliches de Córdoba.
Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué es la megacausa Bombero Sociedad Anónima? Es un caso en Córdoba que investiga irregularidades en la habilitación de locales comerciales tras 15 años de investigación.
¿Quién es el fiscal a cargo? El fiscal Guillermo González tuvo a su cargo la instrucción inicial del caso.
¿Cuántos acusados han aceptado juicios abreviados? De los 16 acusados, 9 han aceptado juicios abreviados recientemente.
¿Qué condena recibió Gustavo Folli? 6 años y 2 meses de prisión tras aceptar un juicio abreviado.
¿Cuál es el impacto en la política cordobesa? A pesar de las condenas, no se han identificado responsables políticos en las operaciones irregulares, lo que genera un debate sobre la corrupción.