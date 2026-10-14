La causa Bomberos se acerca a su cierre sin funcionarios en la mira

La megacausa Bombero Sociedad Anónima en Córdoba avanza hacia un desenlace con juicios abreviados y confesiones de varios involucrados. Tras 15 años de investigación, las irregularidades en la habilitación de locales comerciales vuelven a estar en el foco tras las declaraciones de los acusados.

El fiscal Guillermo González tuvo a su cargo la instrucción inicial y destacó que la banda operaba con la participación de bomberos, inspectores municipales e ingenieros que generaban certificados de habilitación falsos. En sus palabras, "había más de 100 potenciales cromañones en Córdoba" debido a la falta de medidas de seguridad en muchos locales.

Gustavo Folli, ex subjefe de policía y líder de esta asociación ilícita, aceptó un juicio abreviado y recibió una condena de 6 años y 2 meses de prisión. Folli argumentó que su salud era "muy delicada" y buscó poner fin a la prolongada historia judicial.

De los 16 acusados, 9 aceptaron juicios abreviados recientemente. Esto incluye a Marco Genaro, un empresario de la noche, quien aceptó 2 años y 6 meses de prisión condicional por su papel en el caso. El fiscal de fiscalización, Ormaeche, señaló a Genaro por su monopolio en los boliches de Córdoba.

Informe de Juan Federico.