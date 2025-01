Irregularidades en contratos de la legislatura: Almada apuntó contra Prunotto

La situación del dirigente justicialista Guillermo Kraisman, ex funcionario detenido por intentar cobrar un sueldo con un DNI que no le pertenece, generó un impacto creciente en la esfera política de Córdoba. La denuncia se originó en un episodio en el que Kreisman intentó cobrar un salario de un millón de pesos a nombre de Viviana Martínez, quien asegura no haber trabajado en la legislatura.

El abogado de Martínez, el doctor Castellano, dijo a Cadena 3 que su defendida "nunca fue a la legislatura" y que "no tiene relación ni contacto con ningún legislador". Además, señala que "la legislatura tiene cámaras en todos los ámbitos, se podría verificar ello". Esta afirmación contrasta con las declaraciones de la vicegobernadora, quien en medios de comunicación sostuvo que Martínez sí había sido contratada.

En este marco, la legisladora del Frente Cívico, Nancy Almada, opinó en Cadena 3 que el tema de Kraisman "es un problema concretamente de una falta de organización de la vicegobernadora que es la encargada administrativa del cuerpo". Almada enfatizó que la responsabilidad de la contratación recae en la administración de la legislatura y no en los legisladores.

Almada también criticó la falta de información sobre el número de contratos: "Es necesario saber a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas que hay nombradas en diferentes puestos, porque nosotros no tenemos acceso a esa información". A su vez, destacó el silencio de otros bloques legislativos ante la situación.

Consultada sobre si se trata de un caso de corrupción o desorganización, Almada dijo que eso lo deberá investigar el fiscal y remarcó que "lo que pasó es que llegó un contrato que no se revisó en la legislatura" y responsabilizó de eso a la presidenta del cuerpo.

El caso de Kraisman puso de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos administrativos en la legislatura, así como de una investigación por parte de la fiscalía sobre las irregularidades en la contratación de personal.

Entrevista de Miguel Clariá