Habló el policía arrastrado por un chofer de Uber: "Acudí con profesionalismo"

En un episodio que conmocionó a la ciudad de Córdoba y se viralizó en todo el país, el cabo primero Mauro Ferreyra, de la Policía de la Provincia, resultó herido tras ser arrastrado 700 metros sobre el capó de un auto manejado por un conductor de Uber que intentaba escapar de un control municipal.

El hecho ocurrió el martes por la noche en las inmediaciones de Patio Olmos, en el centro de la capital cordobesa, y dejó al oficial al borde de una tragedia. El conductor, de 38 años, fue detenido en la madrugada del miércoles.

El operativo, llevado a cabo por inspectores municipales junto a personal policial, buscaba controlar vehículos de aplicaciones de transporte. En ese contexto, un Volkswagen Gol Trend, que trasladaba a una familia desde el barrio Yapeyú hasta el centro, fue detenido.

Según el relato oficial, un pasajero descendió del vehículo, dejando a una mujer y su hija de 4 años en el interior. Cuando los inspectores procedieron al control, el conductor emprendió una huida desesperada, embistiendo primero a una inspectora y luego al cabo Ferreyra, quien intentó detenerlo subiéndose al capó del auto.



El cabo Mauro Ferreyra.

En diálogo con Cadena 3, Ferreyra relató los dramáticos momentos que vivió: "En el momento en que el vehículo me embiste, lo único que hago es poner la mano en el capó para que no se vaya. Él acelera y me lleva puesto. Para no caerme al piso y que me pase por encima, me agarré del capó, del limpiaparabrisas, con el esfuerzo que podía. Gracias a Dios pude sostenerme, porque si no, no estaría contando esto".

El cabo, padre de tres hijos, explicó que su reacción fue instintiva y guiada por su deber como policía: "Le di la voz de alto de frente al vehículo. Le pedí que apague el motor, pero él, de manera desafiante, sonriendo, aceleró. Tenía dos opciones: o me dejaba pisar, o ponía la mano en el capó para detenerlo. Él aceleró, me atropelló y me llevó".

Ferreyra subrayó que, en medio del caos, su prioridad fue proteger a la menor que permanecía en el asiento trasero del auto: "Escuchaba los pedidos de auxilio por la criatura que estaba atrás. Lo que nos nace a nosotros, los azules, es resguardar la integridad física de las personas y hacer que esa niña pudiera volver con su familia”.

El policía destacó el profesionalismo con el que actuó, a pesar del peligro: "Acudí con profesionalismo, con el uniforme, para deponer la actitud de este sujeto. Somos uniformados, pero debajo de estos uniformes somos padres de familia, somos seres humanos".

Además, expresó su gratitud hacia las autoridades provinciales por el apoyo recibido: "Agradezco al gobernador Martín Llaryora y al ministro de Seguridad por cómo nos recibieron y por sus palabras. Llegar a casa y encontrar a mi hijo y a mi pareja llorando por la situación fue duro, pero este reconocimiento que me dieron me enorgullece como persona, como profesional y como padre".

El conductor de Uber permanece detenido, mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias del hecho.

Entrevista de Miguel Clariá.