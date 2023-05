Femicidio de Milagros Bottone: la madre dijo que pedirá investigar a la jueza

Mercedes Martínez, madre de la joven asesinada Milagros Bottone, adelantó a Cadena 3 que buscará asegurar que la Justicia sea investigada por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el femicidio de su hija.

"A mí ya nadie me devuelve a mi hija. Cuando volví del cementerio, dije que iba a golpear lo que tuviera que golpear porque le cerraron la puerta en la cara, sobre todo la oficina de la juezaa Wallace. Adentro de la oficina caminaban y se reían, y desde afuera golpeábamos la puerta", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y apuntó duramente contra la jueza: "Quiero que se acuerde de mi cara y de la cara de mi hija, que era hermosa, por dentro y por fuera. Un hijo de puta vino y le quitó la vida. Esto es crónica de una muerte anunciada".

Y aseguró: "Vamos a denunciarla. Yo le dije 'Lo único que quiero es protección para mi hija y para mí porque es un psicópata con dos armas. No solamente se lo dije a ella, se lo dije a la Policía. Cuando denuncié la primera vez, denuncié qué tipo de armas eran".

Ahora, Mercedes busca dar voz a su hija y asegurarse de que la tragedia no quede impune. "No me voy a quedar callada porque esto no puede quedar así. Es un asesino. Él es de Tucumán. Ojalá se escuche mi voz, que la familia sepa. Él vivía a dos cuadras de La Gaceta, quiero que todos los vecinos que tanto lo estimaban sepan que es un asesino", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mercedes también señaló que el sistema judicial y las instituciones encargadas de brindar seguridad "han dejado mucho que desear". En ese sentido, habló de "caos y negligencia" en el Polo de la Mujer y la fiscalía.

Temí por la vida de otras personas también. Era un asesino

"Está el Polo de un lado, la fiscalía del otro. Para que me dieran el botón, estuve 12 horas sentada en un cordón sin un vaso de agua. Yo no quería que estuviera mi hija conmigo porque estaba súper expuesta". "No invitan a entrar porque no vaya a ser cosa que el tipo me haya seguido", ironizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Admitió que aún no entiende cómo hizo el asesino para entrar a su domicilio. Según contó, ese día había salido a acompañar a su hija que partía para trabajar, cuando de repente vio el auto de Bottone a cuatro cuadras de su casa.

"Pedí ayuda a las instituciones ya la familia también, y no me escucharon, pero no me voy a quedar callada. Pronto va a haber una marcha para pedir justicia por Milagros", anunció.

Entrevista de Miguel Clariá