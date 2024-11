Estuvo cerca de cerrar su bar y siguió atendiendo gracias una publicación viral

Un pequeño bar de Tucumán, que estaba a punto de cerrar, encontró una nueva oportunidad gracias a la viralización de un mensaje en redes sociales, la solidaridad y el apoyo comunitario.

Esteban Palma, dueño de "Esquina Norte" relató a Cadena 3 cómo un amigo, Juan José Castaño, publicó en un grupo de Facebook e hizo un llamado a la acción: "Fui a un maravilloso bar, que lo atiende Esteban, su dueño, que no tiene buenas ventas y está por cerrar. Por favor gente, vengan a disfrutar un buen café, ayudemos a este emprendedor".

El impacto de este mensaje fue notable. "Yo estaba por cerrar el barcito y no quería hacerlo, no era mi intención. Gracias a un video que se hizo viral, vino mucha gente a ayudar. Estoy muy agradecido", dijo Esteban.

El mensaje que se hizo viral y ayudó al bar tucumano. (Foto: captura Facebook)

El bar, que había enfrentado serias dificultades económicas, tuvo un gran repunte en sus ventas. "Me emociona mucho ver todo esto y que puedo seguir trabajando, gracias a Dios".

Desde que se hizo viral el mensaje, el bar empezó a abrir los domingos para atender a la creciente demanda. "La gente es solidaria. Gracias al video que se hizo viral, vino mucha gente. Me ayudaron, me preguntaban, se presentaban, me decían que venían de distintos lugares".

La publicación en Facebook tuvo un alcance impresionante, con más de 10.000 comentarios, 22.000 búsquedas y 13.000 compartidos. La viralización hizo que el que el bar, ubicado en San Miguel de Tucumán, continúe funcionando. "Gracias a toda esa gente que compartió el video, se sacaron fotos y que esto continúe siendo viral", agradeció Esteban.

#esquinanorte #tucuman #merendar #sanguche #solidaridad #dueño #bar #clasico #tostado #medialuna #fyp #viral #bocadosdeamor #coffee ? An instrumental with a clear and refreshing sound(1412170) - Eto @bocados.amor Hoy más que una reseña, les traemos un llamado a la solidaridad, para poder mirar los bares más allá de lo superficial. En Facebook se hizo viral un pedido de colaboración a un emprendedor a punto de cerrar su bar publicado por Juanjo Castaño. El bar se llama ESQUINA NORTE y la ubicación está en AV. SARMIENTO 10 Luego de enterarnos de esto decidimos ir para que nos cuente un poco del porqué iba a cerrar y que podíamos hacer al respecto para que se evitara. Esteban su dueño que además también se encarga de atender junto a su esposa, nos contó que ellos ya tenían otro bar ubicado en crisostomo y congreso pero debían cerrar por la situación que pasaron y porque querían renovar para otro lugar, es así que encontraron un lugar por la Sarmiento primera cuadra, pero que pasó aquí? Es donde surgió el problema, en el bar empezó a escasear la gente por lo que no tenía las ventas adecuadas y ahí es donde se hace este pedido tanto de Bocados de Amor como aquellos que difundieron la información sobre el bar. Desde bocados de amor queremos que se conozca este bar y que si tienen la oportunidad de pasar a desayunar o merendar, les sumaria mucho a ellos. En caso de saber precios en el video pusimos una pequeña carta que tienen y tienen meriendas a $2000 ?? como un licuado + tostados a $4000 ???? Esperamos que compartan este video y si tienen para recomendarnos otros bares estamos más que abiertos a leerlos, todo nos sirve! ?? #reseñas

Informe de Rosalía Cazorla.