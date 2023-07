Es médica argentina y se instaló en Chile: "Aquí te hacen sentir valorado"

Jimena Maugeri es mendocina, estudió medicina y aunque en su trabajo en Argentina no le iba mal siempre sentía que nunca llegaba a fin de mes.

Como tantos profesionales, junto a su marido, economista, decidieron buscar una mejor calidad de vida y eligieron la ciudad de Reñaca en Chile. Allí se instaló desde hace siete años y medio y si bien asegura que vivir en el país trasandino es caro, la vida es mucho más tranquila.

"Con mi marido siempre nos gustó muchísimo venir a Chile. Cada vez que lo hacíamos por vacaciones siempre teníamos ganas de quedarnos y siempre fue una idea. La situación en Argentina nos agotó porque trabajábamos todo el día y llegábamos a fin de mes con lo justo", contó.

La gota que rebalsó el vaso para Jimena fue cuando le quisieron dar un aumento que apenas alcanzaba para comprar "una tortita más".

"Yo estudié en una universidad privada, trabajé para pagarlo y después sentía que ese esfuerzo no era reconocido. Daba ganas de llorar de la situación que vivía o lo que me pagaban. Trabajaba en ambulancia y haciendo atención a domicilio y me dijeron 'te vamos a dar un aumento' y en ese entonces el aumento era una tortita. Ahí dije 'me tengo que ir de acá'", recordó.

El trámite para radicarse en Chile fue bastante sencillo, tuvo que ir al consulado, manifestó sus intenciones de ejercer y tras revalidar su título y obtener el documento chileno pudo comenzar a trabajar ejerciendo su profesión.

"En Chile te podés proyectar, en Argentina no pasaba porque pelas día a día para que te paguen, para que te aumenten, para que la plata alcance y acá sabes que trabajas y que la plata te va a alcanzar", explicó.

Si bien la situación cambió mucho desde que ella se mudó, asegura que en Chile el médico siempre es una persona respetada. "Te sentís valorado y el médico es una persona muy importante", agregó.

"El médico es una persona muy importante. Tienen atención preferencial, uno va a al banco o a hacer un trámite y está en primer plano, tienen reconocimiento y respeto", expresó.

Por otra parte, relató que en Chile la universidad es costosa y de difícil acceso. Estudiar medicina es una de las carreras más caras y difícil de llegar porque se necesita acumular un puntaje desde la secundaria.

"En la secundaria, es necesario acumular un puntaje que te permita acceder a una carrera universitaria. En el caso de medicina, se requieren los puntajes más altos. Por lo tanto, aunque puedas contar con los recursos económicos necesarios, si no obtienes el puntaje requerido, no podrás estudiar. Esto explica por qué muchos chilenos eligen ir a estudiar a otros lugares donde tienen la opción de pagar una cuota y rendir un examen de ingreso. De hecho, durante mi tiempo en la universidad, tuve numerosos compañeros chilenos", reveló.

Y concluyó: "Vivir en Chile es más caro, la educación y la salud son caras, pero uno tiene la tranquilidad y la estabilidad y uno siente que recibe lo correcto por lo que estudió".

Entrevista de Miguel Clariá.