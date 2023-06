Insoportable falta de respeto

Fernando Genesir



-Se llama Akalia, es una joven profesora que está haciendo su etapa preparatoria en un colegio chileno. Se sintió apenada por la reacción de sus alumnas y para compartir su angustia difundió lo que le estaba ocurriendo a través de las redes sociales.

-Aquí va parte de lo que expresaba esta joven pasante de Pedagogía en Educación Física. “No doy más. Tengo un curso que es séptimo básico y hacen lo que quieren conmigo.Todo les da igual. Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran”.

-Y continúa la joven docente . “Me miran y siguen conversando. También me responden. Les pido algo y me contestan, NO. No hacen las actividades que les pido . Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”.

-Akalia advierte que les ha explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque ella es su profesora sino porque es una persona.

-También se burlan de mí, indicó la profesora. “ Entre ellas se secretean cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante y esas cosas, se dicen cosas raras que yo no logro entender.

- “Hago este video para desahogarme. Hoy lloré .La verdad es que esto me tiene super mal y tampoco quiero darles pena, pero es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas. No puede ser que me traten así, porque la educación viene de la casa. No puede ser que me traten así” se lamentó Akalia.

-Esto pasa en Chile pero también seguramente en Argentina. En muchas aulas, en muchos colegios, donde se repiten situaciones de alumnos que no respetan a sus profesores.



