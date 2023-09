Es de Jovita y lleva el folclore y tango a los escenarios del mundo

Ricardo Cabrera es el gaucho argentino que conquista los escenarios de Europa y el Mundo. lleva el folclore y el tango impregnado en su sangre y se considera un embajador de las tradiciones gauchescas.

Es oriundo de Jovita, localidad del sur cordobés y actualmente vive en Milano (Italia).

Comenzó su historia en África, donde trabajó de manera artística en Egipto, más tarde se trasladó al Cairo, donde ejerció su trabajo bailando tango, dando clases de danza en forma privada y grupal.

A los 25 años estuvo en Mendoza por siete años expandiendo su amor al arte, y luego se instaló en Buenos Aires donde comenzó su sueño de viajar por el mundo llevando el folclore y el tango.

“Creo en Dios firmemente, él siempre está presente, creo en el potencial y la fuerza de la personas, creo que todos tenemos un destino por cumplir, una bendición a la que debemos descubrir y entiendo que lo mío es a través de este arte que llevamos en la sangre", contó.

Y agregó: "Dios me ha regalado esto, vengo de una familia humilde, hijo de trabajadores con raíces gauchas e indias, me siento orgulloso de ello, la vida me enseñó que no hace falta tener fortuna, títulos, ser político, lo más valioso es lo que dice tu fibra más íntima del ser humano".

Informe de Flavio Díaz Tarifa