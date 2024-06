"El juego puede llevarte a la locura", dijo un ludópata en recuperación

La adicción al juego, también conocida como ludopatía, es silenciosa y destructiva. Puede ser tan grave como la adicción a las sustancias. Martín, de 30 años, y exadicto a las apuestas compartió su testimonio con Cadena 3 y confesó que "no podía pasar un día sin jugar".

Es miembro de Jugadores Anónimos y lleva un año y diez meses en abstinencia. Al igual que los Alcohólicos Anónimos, cuentan los días sin apostar.

Siempre fue jugador de casino y el encierro durante la pandemia le llevó a incursionar en los casinos online: "En un momento se me fue de las manos porque no tenía día, horario que no estuviera pensando en el juego o jugando".

Sobre la ley de juego online recientemente aprobada en Córdoba y actualmente en debate opinó: "A mí el juego me llevó a hacer muchas cosas hasta dañinas para mí y lo que es el juego cuando se convierte en ludopatía te puede llevar a la cárcel, a la locura o a la muerte".

Jugadores Anónimos es una hermandad donde hombres y mujeres comparten sus experiencias para ayudarse mutuamente a recuperarse de problemas de juego. Martín enfatiza que el único requisito para ser miembro es tener el deseo de dejar de jugar.

Reconocer la adicción no es fácil, pero Martín espera que su experiencia pueda ayudar a otros en su misma situación.

Entrevista de Miguel Clariá.