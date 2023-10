Dos escuelas rionegrinas recibieron el premio presidencial Escuelas Solidarias

Dos escuelas de Río Negro recibieron el Premio Presidencial "Escuelas Solidarias 2023" y menciones de honor por implementar proyectos educativos que sintetizan el aprendizaje con el servicio solidario.

En el marco de la decimosexta edición del galardón que entrega el Ministerio de Educación de la Nación, dos instituciones rionegrinas (una de Viedma y la otra de Bariloche) se quedaron con el primer y segundo puesto entre 900 escuelas que participaron.

Llevaron a cabo un proyecto donde imprimen en 3D dispositivos que le hacen más fácil la vida a las personas con artritis reumatoidea.

Una de las estudiantes de sexto año, integrante del proyecto, habló en Cadena 3 sobre el mismo. La joven fue diagnosticada con artritis reumatoidea y pidió pasarse al taller (que no le tocaba cursar) para poder imprimir ella misma estos dispositivos para que le faciliten sus tareas cotidianas.

En esa línea, Noraly Andrade expresó que "ayudar a alguien en el taller es una recompensa gigante", y admitió que la distinción es una mezcla de emociones, porque "es como resaltar que alguien más vea" lo que se está haciendo.

Además, reconoció que esto la toca de manera personal: "A mitad de año me diagnosticaron con artritis, y como me enteré de este proyecto en la escuela, decidí meterme al principio para hacer cosas y poder ayudarme. Luego me empecé a interesar en ayudar a otros".

Y sumó: "Empecé a tener conocidos que también tenían estos problemas. Capaz no artritis pero sí tendinitis o poca movilidad en las manos, así que fue surgiendo ese gusto por ayudar".

Los estudiantes viajaron a Buenos Aires a recibir el premio y ganaron 100 mil pesos para comprar insumos para el proyecto.

