Causa por abuso sexual contra rugbiers franceses: esta semana podría ser clave

La situación en torno a la denuncia de abuso sexual presentada por una mujer contra dos rugbiers de la selección francesa en Mendoza dio un giro significativo y el abogado de los acusados, Rafael Cuneo Libarona, destacó que la causa está avanzando y que esta semana podría ser clave para la resolución del caso.

El pasado viernes, la denunciante debía someterse a un examen psiquiátrico solicitado por Cuneo Libarona, quien señaló en diálogo con Cadena 3 que "en la última declaración de ella existían un sinnúmero de contradicciones e incoherencias que me llamaron la atención".

Sin embargo, la mujer no se presentó a la cita, argumentando que "no estaba en condiciones".

El abogado también mencionó que los audios filtrados de la denunciante y su amiga presentan un contraste con su relato inicial, ya que "celebraban una fiesta" y se reían, lo que planteó dudas para el abogado de los rugbiers sobre la veracidad de la denuncia. "Si es la peor noche que le pudo haber pasado a una persona, ¿de qué se ríen?", cuestionó Cuneo Libarona.

Y añadió: "¿De qué se ríen? ¿Cuál es el motivo? Porque no hubo llantos, no hubo gritos, no hubo espantos. Era un diálogo de dos amigas, una de ellas la había pasado muy bien, y la otra que festejaba lo que le contaba la amiga. Es ridículo, muy ridículo. Mientras tanto, tenemos dos chicos presos e inocentes".

Además, el abogado subrayó que sus defendidos, que se encuentran detenidos desde hace 20 días, se sometieron a una pericia psicológica que no arrojó indicios de patologías sexuales.

Otro punto importante en la causa es la condición médica de la denunciante, quien padece de una mala coagulación de la sangre, lo que podría explicar la aparición de hematomas en su cuerpo.

"Cuando alguien tiene mala coagulación de sangre, cualquier agarre le genera un hematoma", explicó Cuneo Libarona, quien considera que esta información fue ocultada.

Así las cosas, confió en que la causa avance hacia un sobreseimiento, lo que podría implicar la posibilidad de una falsa denuncia. "Ojalá que así sea", comentó, y enfatizó la gravedad de las acusaciones en casos de este tipo, que pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión.

Finalmente, Cuneo Libarona hizo un llamado a la prudencia en el manejo de acusaciones de abuso, advirtiendo que "hace mucho daño a las verdaderas víctimas" y que la estigmatización puede ser devastadora. "Hay que cuidarse mucho, a mí personalmente me gustaría iniciar acciones legales", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.