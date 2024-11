Carrizo consideró que limitar los DNU a Milei era "poner trabas al gobierno".

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo, destacó la reciente decisión de su bloque de no dar quórum en la sesión que pretendía discutir la limitación a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.

"La mayoría del radicalismo decidió no dar quórum a una sesión que no convocamos y en la que no estuvimos de acuerdo en la necesidad y urgencia de tratar este tema", afirmó.

La legisladora subrayó que la situación actual del gobierno Milei presenta una "debilidad institucional nunca vista en la historia de la Argentina", con solo 28 diputados y 7 senadores. "Esto lleva a la negociación permanente", agregó. En cuanto a la ley de presupuesto, que se discute en paralelo, Carrizo en diálogo con Cadena 3 enfatizó que "queda poco tiempo para dictaminar proyectos antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el 30 de noviembre".

Sobre la sesión que se convocó, Carrizo explicó que se trataba de limitar los DNU y derogar uno que restringía las facultades del Ejecutivo para renegociar deudas.

"Entendimos que esto era ponerle una traba a un gobierno que necesita más que nunca previsibilidad", indicó la diputada. "Era atarle de pies y manos a un gobierno que hoy necesita más que nunca la previsibilidad y también lo necesitamos desde la oposición", agregó.

En relación a las críticas del presidente Milei hacia el radicalismo, Carrizo manifestó que "priorizamos nuestra responsabilidad institucional" y que el bloque no será parte de un golpe institucional. "Creemos que es necesario que este gobierno tenga una hoja de ruta clara", afirmó, a pesar de las diferencias existentes.

Por último, Carrizo mencionó que el radicalismo impulsa la "ficha limpia", una medida que impide que personas condenadas ocupen cargos parlamentarios. "Hemos pedido una sesión para el miércoles que viene junto con diputados del PRO y de La Libertad Avanza para tratar este tema", concluyó.

La diputada espera que se logre la media sanción, lo que representaría un avance en la lucha contra la corrupción y una mejora en la representación democrática.

