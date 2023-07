Carnicero atrapó al ladrón que le robó en Malagueño: "Ahora me piden recompensa"

Este martes un carnicero retuvo en la vía pública al presunto ladrón que lo asaltó el lunes en la ciudad cordobesa de Malagueño, y el video de la "detención ciudadana" se viralizó en las redes.

En ese marco, Juan, el trabajador al que le robaron, contó en Cadena 3 cómo fue el hecho y adelantó que ahora lo llaman anónimamente para devolverle las cosas y le piden recompensa.

Sobre la detención, comentó que él tenía las pruebas, tanto testigos como las imágenes que le mostraron en la comisaría cuando fue a hacer la denuncia.

/Inicio Código Embebido/

Carnicero reconoció al pibe que le robó en su negocio en pleno centro de Malagueño ??



"El tipo pasaba como si nada por frente de mí comercio y lo reconocí por las cámaras", contó Juan, el damnificado, a @ResumenAG pic.twitter.com/nGmpecKHFY — A????´s O???? ??? ???????????? (@andres_oliva) July 12, 2023

/Fin Código Embebido/

"Este chico el lunes a la mañana había hecho otro asalto y a la siesta me roba a mí y cuando se iba con lo que me robó, el chico al que asaltó a la mañana lo encuentra y le da una golpiza y ahí es cuando se le desarma la bolsa con la mercadería que robó, la notebook y la recaudación de la mañana. Hizo un daño de un millón doscientos mil pesos más o menos, que para mí es muchísimo, entonces yo ya tenía todas las pruebas", amplió.

Comentó que ese mismo día que lo robaron fue dos veces a la Policía a hacer la denuncia. La primera vez (a la siesta) "salí totalmente desganado y con la cabeza gacha porque no me dieron la respuesta y la tranquilidad que necesitaba", dijo.

Y continuó: "A la noche fue distinta. Ahí me recibieron, me tomaron la denuncia y se movieron, y antes me habían dicho que para solucionar las cosas iba a tener que esperar entre dos y tres meses".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También contó que el martes a la mañana "este chico pasó por el frente de mi local como si nada, como si no me hubiera hecho nada".

En ese marco, sostuvo que "la Justicia no hace nada". Y agregó: "Yo ya sé que a este tipo lo han detenido varias veces pero sale a la semana; yo tenía pensado darle una golpiza pero los vecinos me contuvieron y no le pude hacer nada".

Luego reveló que, si bien aún no recupera lo que le robaron, "sí he tenido llamadas anónimas queriéndome devolver las cosas pero me piden recompensa".

Y concluyó: "Así es la metodología que usan acá. Este mismo ladrón le robó la billetera a un compañero mío que tiene una verdulería y después pasan y te dicen que la encontraron y que les des una recompensa".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el intendente de Malagueño, Pedro Ciares, comentó a Cadena 3 que la Policía solicitó las imágenes del centro de monitoreo municipal el lunes por la noche y el martes a la mañana le fueron entregadas.

Sobre ello, indicó que "hay una serie de imágenes de algunas cámaras privadas, sumadas a las que detectó el centro de monitoreo municipal, donde sí se lo ve perfectamente (al ladrón)".