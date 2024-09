Atropello múltiple: la defensa habló de fallas del auto y "pedal pegajoso"

Damian Medina, el abogado del contador Cristian Pachá, responsable del trágico accidente múltiple ocurrido en Córdoba, se pronunció sobre la situación y ofreció un pedido de disculpas formal a la comunidad.

"La postura de Cristian y de la familia ante todo es pedirle perdón a toda la gente que le ha tocado vivir este momento verdaderamente nefasto", afirmó en diálogo con Cadena 3.

El letrado describió el evento como "catastrófico" y destacó que "ha sido terrible", asegurando que "nadie tiene memoria de un evento así en Córdoba".

También mencionó que el conductor del Toyota Corolla, de 68 años, se encuentra internado "muy afectado por esta situación" y aún no está completamente consciente de lo ocurrido.

Respecto a las circunstancias del accidente, Medina indicó que no hay claridad sobre si se trató de un desvanecimiento, un error o una falla mecánica. "Desde ya descartamos de plano todas las hipótesis que se manejaron de que él estaba intoxicado, alcoholizado", aseguró, añadiendo que los resultados del examen toxicológico confirmarán esta información.

No obstante, mencionó que se están considerando diversas hipótesis, incluyendo un posible problema mecánico del vehículo, conocido como "pedal pegajoso". "No vamos a descartar hipótesis algunas", reiteró, y agregó que el vehículo se desplazó 550 metros después del primer impacto, lo que genera dudas sobre su funcionamiento tras el accidente.

"Ese modelo de auto particular, el Toyota Corolla híbrido automático, lo aqueja un problema y tiene un sobrenombre el problema, que es pedal pegajoso. No son pocos los reportes que indican que ese auto tiene una falla que hace que no se detenga la máquina", detalló. Y enfatizó "es uno de los elementos a considerar y que tienen que ser observados".

"El primer impacto fue, si yo no mal recuerdo, con un Gol Trend Gris justo en la intersección de Bv. Illia. Ahí se dispararon los airbags, el auto cuenta con una serie de sensores y dispositivos que al percibir el impacto dispara los airbags y automáticamente corta todo el flujo de combustible hacia el motor para que el vehículo detenga su marcha y evitar un incendio. ¿Cómo es posible que se haya desplazado 550 metros más si ya no tenía combustible?", planteó.

Medina también subrayó la importancia de diferenciar entre un hecho doloso y uno culposo, afirmando que "hay que presumir que fue sin intención".

Sin embargo, enfatizó que, independientemente de la calificación penal, Pachá "responderá civilmente" por los daños causados.