Alberto Fernández, cerca del juicio oral en la causa iniciada por Fabiola Yañez

FOTO: Alberto Fernández, a un paso del juicio por violencia de género tras denuncia de su ex pareja

El fiscal federal Ramiro González dio por finalizada la instrucción de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. El dictamen, emitido este lunes, marca un paso clave en el proceso que podría derivar en un juicio oral.

Fernández fue procesado en febrero de 2025 por el juez Julián Ercolini, quien le impuso un embargo de diez millones de pesos.

El exmandatario enfrenta cargos por tres delitos: lesiones leves agravadas, lesiones graves agravadas y amenazas coactivas, todos en un contexto de violencia de género.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Fernández habría ejercido violencia psicológica sistemática contra Yañez desde 2016 hasta agosto de 2024, período que abarca su presidencia (2019-2023).

La denuncia, presentada por Yañez el 6 de agosto de 2024, incluye pruebas como imágenes de moretones en el ojo derecho y un brazo de la denunciante, que respaldarían los hechos de violencia física, psicológica y simbólica.

El fiscal González destacó que durante la investigación se realizaron todas las medidas de prueba necesarias, respetando el principio de igualdad de armas entre la defensa y la querella.

Sin embargo, rechazó propuestas de ambas partes que consideró irrelevantes, como testimonios de personas que no presenciaron agresiones o investigaciones sobre filtraciones de nombres de testigos. "No se trata de comprobar los momentos en que no ocurrieron los hechos, sino aquellos en los que se denunciaron", argumentó González, calificando de "dilatorias" y "absurdas" algunas solicitudes.

En su defensa, Fernández negó las acusaciones y afirmó en un escrito de más de 200 páginas que él fue víctima de malos tratos en la relación. "Si alguien debió soportar insultos y malos tratos en la pareja, ese fui yo", declaró en su indagatoria.

El expediente ahora espera el pronunciamiento de la querella conforme al artículo 346 del Código Procesal Penal. Posteriormente, el juez Ercolini decidirá si la causa avanza a juicio oral. La calificación legal actual establece una expectativa de pena de hasta 18 años de prisión para el expresidente.

Informe de Ariel Rodríguez.