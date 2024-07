Yeza afirmó que Macri va a Tucumán y habló de Bullrich: "Hay gente que inventa"

El PRO atraviesa una etapa de división marcada por la interna del gobierno de Javier Milei, el rol de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La ex presidenta del PRO, apoya a Milei mientras que el ex presidente lo ha asesorado hasta hace poco tiempo. Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del PRO, y se refirió a las distintas polémicas atravesadas.

Yeza describió la situación actual del partido como "una etapa muy mala". Según él, el PRO se convirtió en su "peor versión" durante los últimos cuatro años con peleas públicas y descalificaciones mutuas. Sin embargo, también señaló que se ha mejorado en términos de discusión política dentro del partido.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, afirmó que un grupo de dirigentes fue a buscar a Macri para ayudar a renovar generacionalmente el partido y traer nuevos talentos e ideas. A pesar de las dificultades actuales, Yeza ve esto como el final de una mala etapa. “Voy a ir a Tucumán para acompañar a Macri. Hoy disolver el PRO no le aporta nada a la Argentina. Lo normal es establecer coaliciones", detalló.

Y añadió: “Hubiera querido que Mauricio fuera el candidato a presidente de la Nación el año pasado, él consideró que no porque había que romper con el ciclo de que la Argentina dependa de personalismo y por eso dio un paso al costado ya con el objeto de liderar una renovación generacional partidaria, que es algo muy deseable cuando se piensa en el rol de los expresidentes en distintos países”.

Acerca de Patricia Bullrich y su postura frente al gobierno actual liderado por Javier Milei, Yeza criticó su actitud despectiva hacia el PRO y rechazó su afirmación de que "el PRO ya fue". "Bullrich fue la candidata del PRO hace seis meses. No hay que ser tan despectivo. Ella quiere llevarle cosas a Milei que él no quiere", continuó. "A veces hay gente en problemas que inventa problemas en política para inventar soluciones", concluyó.