Violenta entradera a dos adultos mayores: "Estamos traumatizados"

Una pareja de adultos mayores sufrió una violenta entradera en la tardenoche de este miércoles, en Juan Manuel de Rosas al 2000 (casi esquina Cerrito), en el barrio República de La Sexta.

Los delincuentes golpearon y maniataron a las víctimas, y les robaron dinero en efectivo. El hombre y la mujer de la casa tienen 77 y 78 años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tocaron timbre, abrí unos centímetros por el portón, empujaron y me caí al suelo. Eran una chica y tres muchachos. Me pedían plata y dólares. me decían que me mataban, la agarraron a mi mujer. Me hicieron arrodillar y me llevaron a la habitación. Me pusieron el revólver en la cabeza”, contó Dante al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

“Me sacaron un sobre con 40 mil pesos y 300 dólares. Me retorcían los dedos y la cabeza. Puedo asegurar que eran profesionales. Me dijeron que me entregaron. Tenían tonada norteña”, reveló.

Y cerró: “Esto duró una hora. Estábamos maniatados. Mi mujer amordazada. Estamos traumatizados con todo lo que pasó, lo mejor es estar vivo. Ni bien se fueron me desaté y le dije a mi mujer, estamos vivos”.