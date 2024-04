Todo mal, pero no tan mal: chocó, compró facturas y les ofreció a los policías

Cerca de las 6 de este jueves, un joven que conducía un Fiat Palio de color rojo se estrelló contra el poste del semáforo de la esquina de Cafferata y San Juan.

Las razones del accidente aún no son del todo claras, puesto que en el lugar no había otro vehículo, pero no se descarta que pueda haber habido un choque antes del impacto contra el semáforo.

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, precisó que al joven lo acompañaba un vehículo policial, ya que por protocolo deben someterlo a un test de alcoholemia.

Por fuera del incidente, se destacó un hecho peculiar. Mientras que Policía esperaba para realizar sus actuaciones, el joven que protagonizó el choque se dirigió a una panadería cercana, compró facturas y luego les ofreció a los oficiales.