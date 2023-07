Taxistas piden "ingenio" para actualizar las tarifas: "El taxi no es rentable"

En abril el Concejo Municipal de Rosario aprobó un nuevo aumento de la tarifa de taxis y remises. Sin embargo, desde el sector que brinda servicio de transporte entienden que la actualización tarifaria cada varios meses no es viable por la inflación, que en junio fue del 6 por ciento.

Marcelo Díaz, máximo referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar), habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y abrió las puertas a un nuevo esquema de actualización de la tarifa.

“Hay cualquier cantidad de licencias que se quieren trasferir, no es negocio, no es rentable. Hay que estar 12 o 14 horas por día arriba del auto”, contextualizó sobre la actividad.

“El estudio de costos marcó en abril un 70 por ciento y nos dieron el 33 de aumento. Es inviable mantener la actividad con esas actualizaciones”, indicó.

“La idea es volver a hablar con los concejales tras el receso. Hay que agudizar el ingenio, las cosas aumentan todos los días. En diciembre el metro cúbico de GNC costaba 70 pesos, hoy ronda los 130 pesos. Con aumentos cada cuatro meses es insostenible. Todo el mundo trabaja con GNC”, graficó.

Díaz aseguró que si bajan los viajes también se ve afectada la rentabilidad de titulares y choferes. Además, señaló: “El aumento del 40 por ciento en las tarifas afecta al usuario y a nosotros”.

“Los concejales saben que tenemos razón, pero la tarifa siempre es política. A qué político que le va a gustar subir la tarifa en elecciones”, cuestionó.

Y agregó: “Hay autos con hasta 13 años de antigüedad. Pero no te queda otra porque no podés pagar una nueva unidad. Hoy un Fiat Cronos vale 6.500.000 pesos. Yo de seguro pago 38 mil pesos. Si sumás patente, mantención, los números no dan. Tampoco tenemos subsidios”.