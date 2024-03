Supermercadistas: "Desaparecen segundas marcas porque 'molestan' a las primeras"

El Gobierno Nacional dispuso la apertura de la importación de alimentos de la canasta básica, en un intento por frenar la disparada inflacionaria "y hacer los precios más competitivos". Así lo anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que esa decisión se cristalizó tras las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con empresarios.

Sergio Cassinerio, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario que “preocupa que cualquier cosa que se implanta nunca derrama debidamente hacia el interior y hacia el interior del interior”. En ese marco, se refirió a la aplicación de la medida y la desaparición de las segundas marcas en las góndolas.

“Acá se habla así de importación de producto, ¿pero quién la va a hacer la importación? ¿La misma industria? ¿Las grandes cadenas? ¿Y el resto? Acá hay un mar de dudas”, indicó. Y explicó: “Si fuera a traer un tipo de alimento y quisiera ingresar al país, puede tener dos meses o tres meses de análisis. No es sencillo importarlos”.

Para el representante, la apertura de importaciones se trata de “una pulseada entre el Gobierno y la industria, para que sinceren sus listas”. “Hoy lo que pasa es que la industria se encuentra con un problema de que hay una cantidad de artículos en los cuales el consumidor dejó de convalidar los aumentos, los deja de consumir y entonces está viendo cómo hace para venderlo, y es por eso que genera este tipo de ofertas puntuales”, atendió.

El Gobierno lo que quiere es que haya mejor precio en toda la línea y no entre los cuatro productos de la línea que produzca la empresa”, remarcó. Y dijo: “La gente tiene en la cabeza cuál es su tope, no convalida cualquier precio y lo que le parece que está caro no lo lleva”.

Cassinerio afirmó que en los últimos meses se dio una baja del 30 por ciento en el volumen de las ventas, y hasta se han dado quiebres de stock para aquellos que se abastecen por medio de distribuidores. Para concluir, reveló qué fue lo que sucedió con las segundas marcas: “Algunas quedaron. Tengamos en cuenta que pertenecían a las primeras marcas y que por ahí molestaban mucho. Entonces, desaparecen. En algunos casos las están reflotando para mantener la imagen del otro producto, pero quedaron muy pocas.