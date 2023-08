Sortea casa y $1 millón si gana las elecciones: "La propuesta populista llega"

El candidato a presidente comunal de Humberto Primo (departamento Castellanos, Santa Fe), Esteban Rodríguez, propone sortear una casa y un millón de pesos si es electo.

El postulante de Juntos Avancemos, la línea de Omar Perotti, dijo que sumará su futuro sueldo y el del vicepresidente comunal para juntar el dinero para la casa y el monto en efectivo.

“Hicimos un sinnúmero de propuestas. Conseguimos subsidios y aportes de dinero para distintas entidades de la localidad”, explicó en primer lugar Rodríguez en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Pensamos en hacer algo distinto, la gente está cansada de siempre lo mismo. Íbamos a plantear el sorteo del sueldo, como Javier Milei. Pero fuimos por algo más interesante: proponer que el dinero vaya a las entidades. Y finalmente pensamos en que sea para la gente”, detalló.

“No podemos gobernar regalando casas, es obvio. El monto de inversión es de 6 millones de pesos aproximadamente. El déficit habitacional está, y la situación económica se padece”, comentó, peo insistió: “Tenemos que pensar en cosas distintas. Con el resto de las propuestas no hubo repercusión. Las propuestas populistas son las que más mueven a la gente”.

En tanto, acerca de si le agradaría que salga sorteado alguien que no lo votó, Rodríguez afirmó: “Tendremos que ir a la moral de cada uno…nosotros no tuvimos fiscales en las mesas en las elecciones. No queremos atosigar a la gente para ver a quién votó. Queremos que lo gane alguien que lo necesite”.

“Construir una casa cuesta cinco millones de pesos, sin mano de obra. Entre presidente y vice juntamos 750 mil pesos por mes. Son dos años, sobra el dinero. Donaremos el dinero para que se haga cuanto antes”, destacó.