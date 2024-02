Sergio Berni: "A Milei no le interesaba que se apruebe la ley ómnibus"

Sergio Berni, exministro de Seguridad y senador provincial de Buenos Aires, se refirió a la caída de la ley ómnibus, cuyo tratamiento volvió a comisiones este martes.

“Se puso de moda una frase que refleja la falta de valores de la política. Muchos de los que votaron a favor y se arrepintieron tienen como lema es preferible la traición que el llano. Con esa frase uno entiende cómo la política se degradó tanto ante la opinión pública. Eso refleja los intereses personales por encima de los colectivos”, analizó Berni en primer lugar.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, amplió: “El Presidente y su equipo de gente puede o no tener impericia, la pregunta es si al Gobierno le interesaba que esta ley se apruebe. Al Presidente no le interesaba que se apruebe esta ley, fue una pantomima. Se dilatan los tiempos y el DNU sigue en vigencia. Mandar una ley de 600 artículos, no hay voluntad firme para que salga. El Gobierno usó a todos para ganar tiempo”.

“Fuentes del Gobierno decían que Milei no estaba de acuerdo con la ley. Es un improvisado que compró esa ley con llave en mano. La ley la hicieron los mismos de siempre, Sturzenegger, Caputo y Macri”, denunció.

Además, lanzó una fuerte crítica al último mandatario nacional. “A mí Alberto Fernández me cae mal. No soy el indicado para hablar sin una carga emocional. Si le corresponde una jubilación…la ley es sagrada, podemos discutir si éticamente está bien o mal. Pero si él se borra y se va a España, me parece condenable”, sentenció.

Inseguridad en Buenos Aires

El exministro de Seguridad puso el foco en los últimos crímenes que se dieron en territorio bonaerense y aseguró: “Los hechos de inseguridad responden a una multicausalidad. Pesa de manera contundente la crisis económica. No es una cuestión especulativa, son trabajos de organismos que estudian la criminalidad. La caída de los ingresos impacta en la criminalidad. En Buenos Aires no hubo un aumento considerable, la provincia tienen una de las mejores tasas de Latinoamérica”.

“Todos creen que la inseguridad se combate con más policías y se olvidan de otras áreas del Estado que tienen responsabilidad para bajar el delito”, apuntó.

Y expresó: “Es inexplicable que en Argentina todavía estemos discutiendo el problema carcelario, cuando gran parte de los delitos se organizar en la cárcel. Estamos ante un delito precario, donde el Estado se hace el otario porque no sabe, no quiere o no le interesa. No es una situación tan grave como México o Medio Oriente. Sacando el narcotráfico en Argentina no hay crimen organizado”.