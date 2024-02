Diego Giuliano criticó la ley ómnibus: "No hay texto final"

Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Transporte, criticó la ley ómnibus y adelantó que votarán en contra.

“No hay texto final, hay un texto del que quedó la mitad. De los 664 artículos, ya rebanaron 80. Lo van amputando con sectores cercanos al Gobierno, que no se hacen cargo en los discursos”, dijo Giuliano en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Hace tres días que se está debatiendo esta ley ómnibus que quedó muy amputada. Si uno escucha a los aliados del Gobierno no puede interpretarse que votarán favor, pero dicen que lo harán. Hasta ahora se votaron solo los cuartos intermedios”, indicó, y agregó: “Nosotros no vamos a votar la ley ómnibus, ni por las delegaciones imprecisas ni por el catálogo de privatizaciones. No hay nada escrito sobre eso, es un catálogo. Eso es irresponsable”.

Por otro lado, profundizó: “Es la ley de tratamiento más largo que se recuerde. Es una contrarreforma constitucional, no solo de esta ley, sino también del DNU, que es más lesivo: provocó una estampida inflacionaria, generó problemas con los alquileres. Es un plan de recesión y ajuste muy fuerte”.

El operativo de la Policía en las afueras de la Legislatura generó polémica. Sobre ese tema, Giuliano expresó: “Es un desproporcionado operativo policial, el Congreso está militarizado, nunca vi algo igual. Uno no ve manifestaciones de una violencia como para reaccionar de esta manera. La desproporción del operativo policial es un llamador. Nosotros pedimos interrumpir la sesión hasta que cese la violencia. La gente tiene derecho a expresarse, por más que no guste lo que digan. Hay que tolerar. Tuvimos un pasado con violencia, hubo dictadura. Que a nadie se le escape esto”.

