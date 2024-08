Reglamentaron la nueva ordenanza de taxis: ¿Qué cambios se vienen?

La Municipalidad de Rosario reglamentó la ordenanza que regula las aplicaciones y los viajes compartidos en taxi.

El tesorero de la Cámara de Taxis de Rosario, José Iantosca, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Las aplicaciones se tienen que adecuar a las ordenanzas y cumplir con lo que pide servicios públicos. El taxista se debe adecuar en aceptar o no un viaje, todo el trabajo lo hace la aplicación. Muy pronto estará en funcionamiento. Hoy se promulga la reglamentación que se firmó ayer. MoviTaxi ya tiene todo armado. Son tres ejes, estamos entusiasmados”.

“Si Uber trabaja con taxis habilitados y cumple común la tarifa puede trabajar, pero si hace eso me tiro desde el Monumento. No existe eso. A la gente no le sirve y ellos se hacen millonarios. La gente lo elige por el precio, no cobran bajada de bandera, por ejemplo. La gente no ve el riesgo de tomar un auto que no es servicio público”, alertó.

En tanto, Iantosca indicó que el viaje compartido “llevará a que haya más pasajeros” porque “el bolsillo de la gente está vacío”. “La gente usa aplicaciones ilegales con el riesgo que eso conlleva, el viaje compartido es más seguro”, comentó, y sumó: “A mí me molesta la tarifa variable, principalmente por el pasajero. Un día le sale 20, otro 15 y otro 30. Él debe saber cuánto sale el taxi, pero no cuando se lo dice la aplicación”.

Por último, precisó: “El radiotaxi no será más obligatorio. Podrás tener monitoreo y aplicaciones, con tope de cobro. Se puede pagar por viaje, pero recomiendo pagar el combo porque es más barato”.