Proyecto municipal: "Queremos un estadio para recitales y deportes"

Miguel Tessandori, secretario general de la Municipalidad de Rosario, dio algunas precisiones acerca de un proyecto que tiene para desarrollar un estadio para recitales y deportes en la ciudad.

“Queremos que Rosario tenga identidad, me duele que la consideren una ciudad narco. Las amenazas a Pullaro demuestran que nuestro trabajo va contra las bandas. Me preocupa que Rosario no tenga un estadio para recitales y deportes. Ahora tendremos la Copa Davis, que es un logro histórico”, manifestó Tessandori en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“No se puede adelantar nada, pero buscamos un estadio con comodidad para el espectador. Sueño con un estadio para artistas, exhibiciones de tenis”, ejemplificó.

“Somos la única ciudad que no puede organizar un clásico amistoso, porque se parece más a una guerra. Queremos que el clásico se viva como debe ser”, comentó.

El histórico periodista de la ciudad se refirió también a su trayectoria política. “Estamos conformes con la evolución que tuvimos desde que fuimos elegidos para estar en el Concejo. Eso nos proyectó, luego competimos por la intendencia. También nos sumamos al grupo de Pablo Javkin. Él me convocó para integrar su gabinete. Fuimos el espacio con mayores proyectos aprobados en dos años”, indicó.

Y sostuvo: “Pensamos en el bienestar de la gente. Necesitamos que los chicos tengan educación en los colegios y que vayan a los clubes de barrio. Que estén fuera de la vagancia”.