Paoltroni: "Si la ley bases se demora y vuelve a Diputados, no es tan grave"

Francisco Paoltroni, senador nacional de La Libertad Avanza, habló del tratamiento de la Ley Bases en el Senado, la importancia de la normativa para el presidente Javier Milei y el motivo por el cual la rechazan los opositores.

“Hay sectores que apuestan al fracaso del Presidente, saben que cuando la gente deje de ser pobre no los vota más. Con ciudadanos independientes se terminan los gerentes de la pobreza. Si todo viene mejorando así, imagínate si le damos una ley al Presidente. Todo irá mejor, se les terminan los negocios a ellos”, aseguró Paoltroni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Luego se enfocó en el tratamiento de la Ley Bases y marcó: “Si esto se demora y vuelve a Diputados, no es tan grave. Hay muchos ítems y modificaciones, no todas las que hubiéramos querido, pero no es el fin de mundo. Y si no llegamos al Pacto de Mayo con la ley aprobada no pasa nada”.

“Con esta ley pueden mostrar mucha voluntad. Hasta ahora la política no le dio herramientas al Presidente. Si hay algo que va a favorecer al federalismo es la Ley Bases”, afirmó, y sumó: “Hay que ir a un modelo de competencia no seguir manteniendo el kisoco de unos pocos. Por mantener lo de Tierra del Fuego las notebooks son más caras para los argentinos. Esta economía fracasó, hay que ir a otro modelo de país. Uruguay y Chile pudieron crecer así”.

En ese sentido, profundizó: “Las mismas condiciones del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) terminarán siendo para todos. Si nos quedamos en la discusión de la sabana corta, difícilmente salgamos de este pozo en el que estamos metidos”.

Paoltroni dijo, por otro lado, que el “no estaba de acuerdo” con los senadores que votaron su propio aumento de sueldo. “No creo en la sinceridad de los senadores que dicen que quieren bajar el proyecto porque son los mismos que lo llevaron. Propuse que estas votaciones sean nominales y no a mano alzada, debe haber transparencia”, sostuvo.

Y, sobre el futuro de la gestión Milei, señaló: “Las limitaciones son mentales, estamos atravesando un cambio en la historia. Hubo un gran recambio generacional, el 70 por ciento de los argentinos somos nacidos en democracia. Y el acceso a internet generó que la gente se informó de otra forma. Soy optimista, hay sectores por desarrollar y lo que Argentina vende es lo que otros quieren comprar. Finalmente seremos potencia”.

