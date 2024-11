Paoltroni, acerca de Lijo: "Hay pacto de impunidad, detrás está Santiago Caputo"

Francisco Paoltroni, senador nacional del bloque Libertad, Trabajo y Progreso, defendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las últimas críticas del presidente Javier Milei y disparó contra Santiago Caputo.

“Villarruel fue leal al proyecto y al Presidente, como todo el año. Hay un ataque injusto e innecesario y no tiene explicación. Desconozco los detalles, cada uno debe hacerse responsable. Soy el único que sale a hablar y me asocian con ella, pero soy así, no me puedo callar”, aseguró Paoltroni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Además, sobre el pliego que postula a Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, indicó: “Por mesa de entrada no ingresó ningún dictamen. Y el asunto de que haya una mujer es qué mujer, si es como Lijo…pero es cierto que es el único país de occidente sin mujeres en la Corte Suprema. Debe ser ética y moral, no como Lijo que es el juez más cuestionado”.

“Claro que hay pacto de impunidad. Todos los que estuvieron en el Ejecutivo entre los últimos 20 años son cómplices. Detrás de esto está Santiago Caputo, pero Milei no puede no saber quién es Lijo”, sostuvo.

Los números de la economía, a su vez, no conforman del todo a Paoltroni. “Hay que poner la lupa en la microeconomía, si no hay rentabilidad se funden igual, habrá problemas en muchos sectores”, manifestó, y apuntó: “A Milei como no es un hombre casado le falta escucha”.

Por otro lado, el formoseño avisó: “Están todas las condiciones dadas para que a Formosa la intervengan. Le pediré a Milei formalmente la intervención federal de la provincia”.