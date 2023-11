Mondino: "Massa pedía que googlearan y había gastado millones en publicidad"

Diana Mondino criticó el accionar de Sergio Massa durante el debate y sus gastos en la campaña a presidente. Tras el debate, afirmó que vio a un Milei “en eje” y con la posibilidad de hacer sus propuestas.

“Me sorprendieron varias cosas. El resultado de las encuestas de la televisión fueron abrumadoramente a favor de Javier Milei, pero los medios pusieron un titular muy diferente. La gente vio la personalidad”, dijo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En la misma línea, Mondino expresó: “Todos sabemos lo del Chocolate Rigau, la nafta y la inflación. Massa trató de acusar a Javier de ser una persona desequilibrada. Y al contrario, Milei se mostró en eje, con cordialidad y con humor. Me parece que las propuestas, que yo hubiera querido escuchar, no salieron de parte de Massa. Él le preguntaba a Javier pero no decía nada, quizás porque no había”.

“Cada vez que Massa decía un disparate y pedía que lo googlearan, resulta que habían gastado cien millones en publicidad, de la nuestra, para poner cosas totalmente falaces y distorsionadas contra Milei”, continuó, crítica de los gastos del ministro de Economía en la campaña.

La diputada afirmó que “descarado y chocante cómo nos quieren tomar” que “hasta usaron las cuentas oficiales de Massa, que tenía preparada la respuesta y la publicidad”. “Todo es una escenografía. Creen que somos ingenuos y que el Estado le pertenece”, concluyó.