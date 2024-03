Menem dijo que "no hay lugar para la tibieza" y dejó un mensaje a gobernadores

Martín Menem se ha convertido en un engranaje clave dentro de la administración de Javier Milei desde su asunción como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, el abogado oriundo de La Rioja respaldó la administración del libertario al frente del Ejecutivo y dejó varios mensajes para los integrantes del recinto y gobernadores. También apuntó contra el mandatario de su provincia, Ricardo Quintela.

Desde el lanzamiento de la Ley Bases, Menem tomó un rol central en las negociaciones con otras bancadas de Diputados, algo que, aclaró, “no hay que confundir con el norte de nuestras ideas”. “Las conversaciones son flexibles, no así el rumbo”, subrayó en diálogo con Hernán Funes y Sergio Berensztein.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que Javier Milei “está pensando en un país para 30 años”, y recordó que “Argentina no crece” desde hace 10 años. “El presidente ganó las elecciones con el 56 por ciento de los votos y traza una acción de gobierno. Es lo que votó la gente, es lo que él dijo que iba a hacer”, continuó.

“Los gobernadores han visto el fracaso que fue la Argentina los últimos años. Muchos de ellos han estado alineados. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera si queremos resultados distintos. No es imponer, es cumplir con la palabra”, destacó.

Por otro lado, Menem se refirió a la votación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación y qué podría ocurrir con los distintos mandatarios y legisladores: “Cuando ponés todas las provincias en la misma mesa hay gobernadores que tienen más influencia sobre sus diputados que otros por distintos motivos, es relativo. Aún así, creo que no hay lugar para la tibieza. No se puede estar de acuerdo en un 90 por ciento cuando es un gobierno que recién empieza. Este es un gobierno legítimo. Excusas sobran, una coma, las formas, pero todo lo que está plasmado en la Ley Bases es lo que ha dicho el presidente”.

Asimismo, le pidió a los gobernadores que “confíen”. “El Mundo espera que la política se ponga de acuerdo en Argentina. Son beneficios para 46 millones de habitantes. Es dejar de pensar en las próximas elecciones y darse cuenta que se trata de los pilares de los próximos 30 años. Si la economía crece las primeras beneficiadas van a ser las provincias”, disparó.

“Es la primera vez en la historia que gana un presidente que dice que va a ajustar y hacer un plan de shock. Dijo que no iba a ser fácil, adelantó que iba a recortar. Pero esta vez va a valer la pena. Si hay un juicio político vamos a defender al presidente con capa y espada. Es el presidente más votado de la historia”, dijo.

Al ser consultado por el cierre de la agencia de noticias Télam y la posible privatización de medios públicos Menem fue claro y no tuvo rodeos al indicar: “No podés usar el IVA de los alimentos, para ser gráficos, para hacer propaganda política en un medio público. La Cámara de Diputados pagaba contratos con emisoras por 3 millones de dólares. Que alguien explique para qué se usaron esos recursos”.

Para concluir, dedicó unas palabras al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien adelantó que no asistirá al Pacto de Mayo, algo que para Menem “es una rebeldía adolescente frente a una realidad que ha cambiado”. “La provincia administra mal sus recursos, es la que más plata ha recibido por habitante y no hay trabajo privado. Hay una situación en la que el Estado está metido en todas partes y está lleno de gastos que no hacen a sí mismo, como un equipo de básquet o autos de carrera. Ahora hay comedores escolares que dicen que no hay comida porque el Gobierno de Milei no manda la plata. La plata está, la gastan en otras cosas. El mes pasado recibieron 43 mil millones de pesos de coparticipación y pagaron 26 mil en sueldos, hasta una parte en negro. Pasan cosas raras”.