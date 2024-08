Luis D’Elía: "Fernández al tiro ya se lo pegó, es un cadáver político"

En una publicación en la red social X, el dirigente Luis D’Elía le pidió al expresidente Alberto Fernández que se quite la vida, tras la revelación de la denuncia de violencia de género que le hizo la exprimera dama Fabiola Yáñez.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, D’Elía ratificó: “Ante situaciones límite hay una palabra que Fernández no conoce y es dignidad. Muchos dirigentes en la historia eligieron el suicidio. Fernández al tiro ya se lo pegó, es un cadáver político. Si la mujer del Presidente pasa por estas situaciones, desfigurada, privada de su libertad, ¿qué queda para el resto de las mujeres argentinas?”.

Y explicó: “Para que tenga problemas judiciales deben intentar suicidarse o hacerlo. Cuando circulaba esta versión, me llamó y durante media hora me explicó que eran mentiras. Cuando salieron las imágenes me sentí lleno de indignación y estafado. Puedo acompañar un debate político, no acompañaré un delito”.

En ese sentido, amplió: “Me llamó y me dijo ‘quiero que hables conmigo antes de que me pegue el tiro’. Lo dijo con sorna, no repara en el desastre que hizo. Pensé que Alberto era más sano, descubrí que es un narcisista. Niega lo que hace. Ojalá que salga toda la mierda para afuera. Como decía Alfonsín, los males de la democracia se curan con más democracia”.

Consultado por la actualidad política y económica del país, D’Elía manifestó: “Cuando la veo a Cristina enredada en cosas que no puede explicar digo que se vayan todos. Como en 2001. Hay un clima muy feo. Es paupérrimo lo que está pasando. Primero hubo tristeza, ahora hay síntomas feos. Esta película ya la vimos y normalmente termina mal”.