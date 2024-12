Impactante choque y vuelco en Circunvalación

Un impactante siniestro tuvo lugar este jueves en Circunvalación, a la altura de Ayolas. Un Chevrolet Corsa volcó tras una confusa maniobra con un camión.

El vehículo quedó sobre la traza, hasta que fue removido por una grúa, para evitar demoras en el tráfico de vehículos.

David, conductor del auto volcado, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Gracias a dios no pasó a mayores. Uno viene tranquilo, con tiempo, pasan cosas que no tendrían que pasar. Yo venía a 80 y el camión venía haciendo maniobras. Pensé que iba a pasarme, pero frenó y luego me golpeó de atrás”.