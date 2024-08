Gremialista santafesino le disputa el poder a Moyano: "Necesitamos evolucionar"

En Santa Fe un sindicalista está decidido a disputarle el poder a Hugo Moyano, histórico líder del Sindicato de Camioneros. Lo hará mediante las elecciones gremiales de 2025 o con un sindicato paralelo.

Se trata de Sergio Aladio, secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y manifestó: “Hay que dar vuelta una página de casi 30 años de estar al frente de la conducción, que no solo estaba al frente de Camineros, sino también de otras organizaciones gremiales. Necesitamos evolucionar en las relaciones laborales, realizar nuevos convenios colectivos que le den posibilidades al trabajador y a las pequeñas empresas”.

Aladio dijo que a su idea adhieren “una parte de Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Tucumán, Jujuy”. “En Santa Fe les competimos y les ganamos”, recordó.

Y amplió: “En Santa Fe tenemos 24 mil trabajadores distribuidos en 4500 empresas, que tienen 5 o 6 trabajadores como máximo. Son pymes. Si no hay equilibrio en la relación laboral para que esas empresas subsistan…hay que sostener esas fuentes de trabajo. Cambiaron los tiempos. Participo en el peronismo, pero eso no es limitante para que busque una alternativa para los trabajadores”.

“Estamos todavía basados en relaciones laborales de 1975 –lamentó el sindicalista-. Son condiciones laborales que no existen más. En ese momento no existían ni el celular ni el fax, todo cambió. Eso no quiere decir dejar de lado las conquistas de los trabajadores. Hay un tema generacional”.

Como ejemplo de cambios, indicó: “En Estados Unidos se usa el seguimiento satelital para que no se excedan en las horas que le dan al trabajador. Si yo planteo ese sistema moderno a la conducción, ¿crees que una persona de 80 años me va a entender? Es un tema generacional”.