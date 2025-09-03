En vivo

En medio de la crisis, Morgan Stanley recomienda bonos argentinos

 

03/09/2025 | 07:18Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Morgan Stanley recomienda bonos argentinos a pesar de la crisis política y económica

  1.

    Audio. En medio de la crisis, Morgan Stanley recomienda bonos argentinos

Sergio Berensztein Por Sergio Berensztein

En medio de la crisis, Morgan Stanley recomienda bonos argentinos. Parece mentira, ¿verdad? Las malas noticias en la política y la economía son constantes. Sin embargo, un banco importante de Wall Street dice que hay que comprar bonos argentinos, que están regalados.

En este proceso electoral, hay que sostener el programa, ya que el Tesoro tiene músculo gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional. El mercado, al evaluar el peso relativo de las fuerzas, podría darse cuenta de que hay posibilidades de ganar mucho dinero en activos argentinos después de las elecciones de octubre.

El riesgo país, que supera los 800 puntos, refleja un clima electoral que contamina la política económica. A pesar de las turbulencias, Morgan Stanley sostiene que los fundamentos del programa siguen sólidos. La investigación sobre los escándalos de corrupción continúa, pero el compromiso del gobierno con el superávit fiscal parece convincente.

Si el gobierno logra un resultado electoral mejor de lo esperado, podríamos ver una recuperación en el valor de los activos. Un peronismo débil podría ser una buena noticia para los mercados. Sin embargo, si la derrota es significativa, podríamos enfrentar una caída mayor en el valor de los activos.

El análisis de Morgan Stanley plantea un escenario de alta volatilidad, pero no necesariamente una crisis de gobernabilidad. El gobierno reacciona, aunque de manera subóptima, ante la crisis. Es evidente que hay errores en el manejo de la política monetaria y en la comunicación.

A pesar de las contradicciones, no estamos ante un desastre inminente. La situación es compleja, pero no caótica. Si el gobierno corrige sus errores, Morgan Stanley podría tener razón y Argentina podría superar esta situación.

Lectura rápida

¿Qué recomienda Morgan Stanley? Recomienda comprar bonos argentinos a pesar de la crisis.

¿Quién es el autor de la recomendación? La recomendación proviene de Morgan Stanley.

¿Cuándo se espera evaluar el impacto en los activos? Después de las elecciones de octubre.

¿Dónde se refleja el clima electoral? En el riesgo país, que supera los 800 puntos.

¿Por qué es importante el resultado electoral? Un resultado mejor al esperado podría llevar a una recuperación en el valor de los activos.

