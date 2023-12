Empresarios: "Si el 11 de diciembre no hay subsidios, el transporte se para"

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) emitió un alerta por el estado del sistema y las dificultades de la continuidad. La entidad exige que se retiren los subsidios y se apliquen a la demanda, pero advierte que sin apoyo estatal no quedarán colectivos en la calle.

“Si el 11 de diciembre no hay subsidios el transporte se para. La tarifa iría a 600 pesos. No creo que pase”, explicó Gerardo Ingaramo, presidente de Fatap, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La situación es cada vez peor, amerita que nos replanteemos un sistema de transporte enserio, para no depender más de los subsidios. El problema es que las tarifas no son las reales nunca. Si no blanqueamos el costo real del sistema no va a funcionar”, agregó.

Y profundizó: “En la ciudad de Santa Fe transportamos 400 mil estudiantes gratis, eso lo paga el gobierno provincial. Todavía no cobramos ese fondo. Pedimos actualización de tarifas, pero no se ajusta hasta que no haya nueva gestión. Todos especulan y se generan inconvenientes”.

Ingaramo dijo que la tarifa actual real ronda los 550 pesos y sostuvo: “No queremos más subsidios, queremos una tarifa uniforme para todo el país. Que los subsidios sean para los pasajeros, sino se retrasan los cobros

Por otro lado, completó: “Es la primera vez en 40 años que el boleto de colectivo de acá es el más barato del mundo. En varias ciudades ronda os 300 pesos el boleto y en Buenos Aires está 55 pesos, es irrisorio”.