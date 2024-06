Brutal bautismo con cal viva en el Ejército: "Hay chicos que se dieron de baja"

Un brutal bautismo tuvo lugar en Córdoba, donde jerárquicos del Ejército les arrojaron cal viva a un grupo de soldados que acababan de terminar un curso de paracaidismo. Los jóvenes sufrieron quemaduras en el esófago y los pulmones y afecciones en la vista.

“Esto fue el 17 de mayo, en el regimiento 14 de paracaidistas, en la ciudad de Córdoba. La denuncia es a partir de las lesiones. Ese día luego de egresar de uno de los tantos cursos que se hacen, se llevó a cabo una celebración como otras que se habían desarrollado. Se bajó una orden, los hicieron formar arrodillados, algo denigrante, y a los 35 les empezaron a arrojar en principio lo que era harina. Se les ponían enfrente y les gritaban ‘paracaidistas’, y los chicos respondían ‘siempre’. Cuando abrían la boca les tiraban esto que no era harina, sino cal, que con la humedad corporal interna se activa y provoca una quemazón tremenda”, describió el abogado denunciante, Jerónimo Argañaraz.

POLÉMICO BAUTISMO MILITAR ??



?? 20 de 35 miembros del Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo en Córdoba debieron ser hospitalizados por lesiones en el esófago, estómago, pulmones y ojos. pic.twitter.com/WQ8DYvsdmE — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 26, 2024

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Argañaraz indicó: “Hace dos años un cordobés falleció por una ingesta de alcohol en un bautismo. Desde ahí el Ministerio de Defensa prohibió rituales de iniciación y bautismo, pero se siguen haciendo. El Ejército habló de un error, pero es algo en su propia contra. Los autores están identificados, pero no son ellos nada más: el comunicado del Ejército no es tal como para decir si lo hecho es o no delito. Un funcionario público debe denunciar los delitos por obligación. Ellos quisieron que esto no se filtre”.

“Hay chicos que se dieron de baja. Otros, por la exigencia física que requiere ser militar, hoy no tienen la capacidad física para hacerlo. Hay otros con secuelas en la vista”, precisó.