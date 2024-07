Berni criticó el operativo de búsqueda de Loan: "Es un mamarracho, un papelón"

Sergio Berni, senador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Seguridad de la Nación y la provincia de Buenos Aires, criticó a las autoridades nacionales de Justicia y Seguridad por el operativo de búsqueda de Loan Peña.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es todo un mamarracho, no quiero opinar más porque detrás del chiquito perdido hay una tragedia. Es un papelón. El responsable de la investigación es la Justicia, que no ha dado acceso al expediente. El fiscal general de Corrientes está a la cabeza. Después pasó a la Justicia Federal. Hay una invasión de fueros que traerá consecuencias. Cuando vieron que era un caso complicado todos se corrieron. Cuando usted es ministro de Seguridad debe coordinar a todas las fuerzas que auxilian a la Justicia. No sabemos lo que pasó”, señaló Berni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Por otro lado, consultado por el presente y el futuro del peronismo, el funcionario comentó: “El peronismo entendió que tiene que reencontrarse, abrazarse. Para ser una opción de poder debe haber una plataforma sólida. Que Cristina sea o no candidata es una decisión de ella. De la próxima elección saldrán las próximas conducciones. Kicillof es dos veces gobernador de Buenos Aires y Massa estovo a 3 puntos de ser Presidente, les sobran atributos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Cuando un espacio político pierde una elección presidencial siempre hay un proceso de reorganización, y el peronismo está en esa etapa. Hay una mirada amplia y generosa, pero hay que volver a la doctrina que hizo grande al país. El principal problema hoy es económico. Hay que empezar a gestar un plan de gobierno sólido. El problema del peronismo es que se alejó de su doctrina”, indicó, y sostuvo: “La autocrítica no significa que haya que autoflagelarse. Si algo tiene el peronismo es que es pragmático y aprende de sus errores”.

Ley Bases y edad de imputabilidad

Mientras la Argentina aguarda la reacción del mercado a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, Berni se enfocó en criticar la sanción de la Ley Bases. “Es un paquete de entrega de nuestros recursos. Argentina decidió con esta ley no ser rico. Que esa riqueza se la lleven cinco multinacionales y que cada dólar que salga del país deje pobreza. Desde la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) decidimos ser Nigeria, nuestra riqueza se irá afuera. En Noruega las rentas se dividen dentro del país. Ambos tienen gas”.

Además, expresó: “El presidente Alberto Fernández se jactaba de ser socialdemócrata y no peronista, y así nos fue. La doctrina es el rumbo. Hay que crecer desde la industrialización, no ajustar hasta llegar al déficit fiscal. Debe haber equilibrio fiscal en base a crecimiento. Hay una baja de la inflación que es destructiva. Bajar la inflación apagando el motor de la economía…el secreto es bajar la inflación en un país que crece, no en recesión”.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también La quinta pata del gato ¿Milei está haciendo kirchnerismo?

/Fin Código Embebido/

El referente de Unión por la Patria analizó, a su vez, el proyecto de baja de la edad de la imputabilidad. “En Argentina hay que bajar la edad de imputabilidad. Tengo experiencia y evidencia para justificarlo. No estoy de acuerdo en poner una edad fija, debe ser de acuerdo a una pericia psiquiátrica. Lo que hace la diferencia no es la baja de la edad, sino cómo se la aborda. Con bajar la edad no se resuelve el problema”, sentenció.