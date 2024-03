Abogado de Serjal: "En la causa no se hizo una investigación transparente"

Ignacio Carbone, abogado del exjefe de los fiscales, Patricio Serjal, explicó por qué pidieron la nulidad del procedimiento investigativo que inculpó al exfuncionario en el marco de la causa del juego clandestino.

“Los argumentos fueron de diferentes órganos públicos, no propios. Surge en base a la evidencia que se recabó. Las fiscales de Santa Fe imputan a Edery por un delito, por eso la defensa analiza eso en torno a Serjal”, comenzó explicando Carbone en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Quedo claro que en la causa Serjal no se hizo una investigación transparente. Toda la línea de investigación vinculada a la relación entre Edery y Ortigala tuvo en un rol clave en como Peiti declara e involucra a Serjal. Lo grave que planteamos es que quien tenía el deber de investigar y acusar, acusó a Serjal y hoy atraviesa esto”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el abogado defensor aseguró: “En el procedimiento hubo vicios e irregularidades. Si se acredita que hubo un direccionamiento, testigos que no fueron espontáneos, no será válido el proceso. A Serjal no le encontraron un solo dólar. No tiene trabajo, ayuda en el rubro gastronómico y trata de mantener a sus cuatro hijos”.

Y, en cuanto a las irregularidades que denuncian en la causa, ejemplificó: “Tuvimos acceso a una transcripción de lo que dicho Peiti, pero nunca el audio. Cuando lo obtuvimos advertimos que había palabras que no estaban transcriptas. Las omisiones cambiaban el sentido del mensaje. Alguien debería investigar esas líneas que no se investigaron”.