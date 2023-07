Racing de Córdoba perdió de visitante y llegó a 15 partidos sin ganar

Racing de Córdoba perdió este domingo 2-1 ante Deportivo Maipú de visitante por la fecha 23 de la zona B de la Primera Nacional.

Los goles del local fueron de Ezequiel Almirón, mientras que Franco Coronel había anotado el empate parcial para “La Academia”.

A Racing le anularon un gol que era lícito cuando el partido estaba 1-1.

/Inicio Código Embebido/

Como siempre no se va a hacer cargo nadie. Te roban, te roban y te vuelven a robar. No tienen cara.@afa @Primeranaciona @ElDoce @DiarioOle @351Deportes No vas a ver a nadie hablando de ésto. Vos te pensas que a ellos les importa? pic.twitter.com/GIdN93QSru