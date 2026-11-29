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Colapinto corre en el GP de Qatar: avanza a buen ritmo y se ilusiona con sumar puntos
La penúltima carrera del año se disputa desde las 13 (hora argentina). Tras una clasificación complicada, el piloto pilarense busca remontar y sumar puntos. Cobertura de Cadena 3.
29/11/2026 | 13:26Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación del GP de Qatar.
Franco Colapinto largó desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que Alpine volvió a mostrar dificultades para encontrar el rendimiento de sus monoplazas en el circuito de Lusail.
El argentino consiguió avanzar el sábado a la segunda instancia (Q2), pero no logró meterse entre los diez mejores. Con un tiempo de 1:23.659, quedó ubicado detrás de su compañero Pierre Gasly, que registró una vuelta apenas 0,091 segundos más rápida y partirá desde el 13° lugar.
Colapinto había superado la primera tanda con lo justo. En la Q1 marcó 1:24.274 y terminó 16°, a 0,599 segundos de Gasly. Su registro quedó apenas 0,096 segundos por delante del de Carlos Sainz, de Williams, quien fue el primer eliminado de esa instancia.
El piloto argentino reconoció las dificultades que atraviesa Alpine para encontrar una puesta a punto competitiva.
La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes).
Lectura rápida
¿Quién es el piloto que larga desde el puesto 14? Franco Colapinto es el piloto que larga desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar.
¿Qué equipo mostró dificultades en la clasificación? El equipo Alpine mostró dificultades para encontrar el rendimiento de sus monoplazas en el circuito de Lusail.
¿Cuál fue el tiempo de Colapinto en Q2? Colapinto registró un tiempo de 1:23.659 en la clasificación.
¿Quién fue el primer eliminado en Q1? Carlos Sainz, de Williams, fue el primer eliminado de la primera instancia (Q1).
¿Quién consiguió la pole position? La pole position fue conseguida por George Russell del equipo Mercedes.