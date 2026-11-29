FOTO: Franco Colapinto fue autocrítico tras la clasificación del GP de Qatar.

Franco Colapinto largó desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de una clasificación en la que Alpine volvió a mostrar dificultades para encontrar el rendimiento de sus monoplazas en el circuito de Lusail.

El argentino consiguió avanzar el sábado a la segunda instancia (Q2), pero no logró meterse entre los diez mejores. Con un tiempo de 1:23.659, quedó ubicado detrás de su compañero Pierre Gasly, que registró una vuelta apenas 0,091 segundos más rápida y partirá desde el 13° lugar.

Colapinto había superado la primera tanda con lo justo. En la Q1 marcó 1:24.274 y terminó 16°, a 0,599 segundos de Gasly. Su registro quedó apenas 0,096 segundos por delante del de Carlos Sainz, de Williams, quien fue el primer eliminado de esa instancia.

El piloto argentino reconoció las dificultades que atraviesa Alpine para encontrar una puesta a punto competitiva.

La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes).