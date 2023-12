/Inicio Código Embebido/

Primera Plana Rosario Ferreteros alerta por aumentos desmedidos y faltantes Audio

/Fin Código Embebido/

Sergio Angiuli, titular de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina, afirmó que en las últimas semanas lidiaron con diversas complicaciones vinculadas a la crisis económica actual.

“En estos últimos días tenemos proveedores que han suspendido las ventas hasta nuevo aviso, es decir, que no sabemos si va a ser hasta el lunes, el martes que viene”, explicó Angiuli en Primera Plana, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Muchísimos proveedores nos dicen que no tienen precios de referencia, otros que directamente, bueno, decíamos recién, no entregan y no saben cuándo va a ser. Y aumentos, por ejemplo, los calefones eléctricos de PVC llegaron a aumentar hasta un 60 por ciento de un día para el otro”, sumó.

“Es decir, falta materia prima, no hay PVC en este momento, todo lo que sean fábricas de sifones, canillas, flexibles, plásticos, bueno, está con problemas, pero el aumento ha sido rarísimo. Lo que estamos notando es que cada día vendemos menos porque a estos aumentos la gente lamentablemente no los puede enfrentar”, cerró.