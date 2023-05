Tras años de tensión, Juez y Macri disertarán en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Después de varios momentos de tensión y cortocircuitos, el expresidente Mauricio Macri y el candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, volverán a verse las caras el martes 6 de junio para disertar en un evento de coyuntura económica de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El ciclo de apertura está programado para las 13.00 horas y continuará con el análisis del expresidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Las disertaciones de Juez y Macri comenzarán a las 13.40 y a las 14.30 el ciclo culminará con un espacio de preguntas.

Se trata de un evento para sponsors que se realizará en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que incluirá un servicio de streaming para el público en general.

El ciclo será el punto de encuentro para el expresidente y el candidato a gobernador cordobés, luego de algunas idas y vueltas que han tenido.

Tras anunciar que no será candidato, Macri dijo a Cadena 3 el pasado 28 de marzo que tenía "una conversación pendiente con Juez" y que hay cosas de él que no he podido entender ni acordar".

Por su parte, Juez sostuvo que los cortocircuitos entre ambos se debían a que el candidato a gobernador "le ganó la interna". En el mismo tono, dijo que se debían una charla. "Tenemos que charlar. Respeto su amistad con Juan Schiaretti".

