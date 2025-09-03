Se viene la segunda edición del Repensar Summit en Buenos Aires

El próximo 9 de septiembre, se realizará la segunda edición del Repensar Summit, el evento que reúne a los más importantes empresarios, inversores y referentes del capital en de nuestro país y la región, para reflexionar sobre la construcción de un lugar sólido para Argentina en el panorama inversor mundial y en el desarrollo de un ecosistema que acompañe al talento argentino en la construcción y atracción de capital para nuestro país.

Ramiro Juliá, cofundador de RepensAR y CEO de Americas Capital Investments, subrayó a Cadena 3: "Lo que buscamos es posicionar a Argentina como un jugador importante en materia de inversiones".

El contexto actual presenta desafíos, ya que, según Juliá, Argentina tiene un "posicionamiento marginal" en el panorama inversor global. Sin embargo, muestra optimismo hacia el futuro, comparando la situación actual con las oportunidades que tuvieron Australia e Irlanda en décadas pasadas.

"Durante muchos años no hicimos los deberes como cualquier país debería haberlos hecho, con lo cual hoy tenemos un gran desafío por delante, que es reconstruir una infraestructura que básicamente quedó totalmente obsoleta", agregó.

Así, durante una mañana de debate e intercambios, empresarios referentes de nuestro país como Luis Perez Companc (Molinos Río de la Plata), Miguel Gutierrez (Rohatyn Group), Juan Gómez Minujin (JP Morgan), Santos Uribelarrea (MSU Group) y Enrique Duhau (AE Duhau S.A) conversarán en diversos paneles temáticos, sobre los principales ejes que marcan la agenda de negocios actual y las posibilidades de inversión en cada uno.

Durante el foro, -al que en la edición 2024 asistieron más de 300 empresarios-, se analizará la agenda geopolítica internacional y su impacto en las inversiones, de la mano de Marko Papic (Chief Strategist, BCA Research). También habrá un espacio para inversiones no tradicionales como el arte, donde Larisa Andreani, presidenta de ArteBA, compartirá la realidad del sector; y se conversará sobre el espíritu argentino en el mundo, un factor clave para el desarrollo de talento inversor

Entrevista de Agustín González.