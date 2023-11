Schiaretti criticó la "inflación desbocada" tras los datos que publicó el INDEC

El gobernador Juan Schiaretti encabezó este lunes un acto de entrega de 3.000 mil créditos y volvió a criticar duramente al Gobierno Nacional tras los datos de inflación que publicó el INDEC.

"Esta inflación desbocada del gobierno kirchnerista, del ministro Massa, hace que siempre haya que actualizar este monto", dijo Schiaretti al anunciar el aumento de los créditos a 150 mil pesos.

"Hoy salió el índice de inflación de octubre y ya estamos en 143% anual de inflación. Es una vergüenza que los argentinos tengamos que sufrir tamaño aumento de precios" continuó diciendo la máxima autoridad cordobesa, y añadió: "En estos últimos tiempos, fruto de la inflación desbocada del gobierno kirchnerista, cada vez la plata alcanza menos."

Al mismo tiempo, Schiaretti insistió con su reclamo de mayor federalismo y la distribución equitativa de los subsidios, además de poner fin a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

"A Córdoba no la van a callar. Yo siempre voy a seguir reclamando que haya federalismo en serio y no de jarabe de pico. Queremos que nuestra patria sea federal y los cordobeses somos y seguiremos siendo la voz del interior profundo de nuestra Argentina. No nos vengan con el cuento del federalismo a pocos días de una elección. Queremos federalismo ya y federalismo para siempre para la patria argentina. Y vamos a continuar con este planteo." concluyó diciendo.

