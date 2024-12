Quién es Iara Guinsel Costa, la mujer que acompañaba a Kueider en Paraguay

El senador peronista Edgardo Kueider, representante de Entre Ríos, fue detenido en Paraguay tras intentar ingresar al país con una valija que contenía más de 200 mil dólares y 600 mil pesos argentinos sin declarar.

Junto a él, también fue apresada su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, quien se encontraba acompañándolo en el viaje. Ambos están en la misma situación procesal y permanecen a la espera de una resolución judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Quién es Iara Guinsel Costa?

Guinsel Costa, de 34 años, es oriunda de Concordia, Entre Ríos. Madre de dos hijas, ingresó como empleada transitoria del Senado de la Nación en febrero pasado, aunque previamente había trabajado en relación de dependencia en una empresa de servicios de telefonía e internet en su ciudad natal.

Pese a ello, desde hace 14 años figura como monotributista en una de las categorías más altas de la AFIP, correspondiente a quienes facturan entre 29 y 44 millones de pesos anuales.

También comparte la titularidad de una empresa familiar en Concordia, dedicada a la venta, reparación y mantenimiento de moto y repuestos, junto a su padre, Gustavo Guinsel. Según registros, la firma fue fundada en 2010, cuando ella tenía solo 20 años.

Desde principios de 2024, Guinsel Costa trabaja como secretaria del senador Kueider. Según las autoridades paraguayas, aunque registra domicilios en Concordia, actualmente reside en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires.

Además, su nombre aparece en otras investigaciones judiciales vinculadas al legislador, como una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos radicada en Paraná. Algunas fuentes locales incluso la señalan como "testaferro" del senador.

Kueider y Guinsel Costa ya habían viajado juntos a Paraguay en otras cuatro ocasiones durante 2024.





El rol de la empresa Betails S.A.

El caso también puso el foco en Betails S.A., una empresa declarada por Kueider en su presentación patrimonial de 2021, donde figura como accionista del 50%.

Según información difundida por Todo Noticias (TN), la compañía fue creada con un capital inicial de 100 mil pesos y nunca tuvo actividad real, aunque se descubrió que las expensas del edificio donde se encuentra registrada están a nombre de su secretaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La defensa de Kueider: “El dinero no era mío”

Desde su detención, Kueider ha insistido en su inocencia. En declaraciones televisivas realizadas este miércoles, aseguró: “El dinero no era mío. No tengo que justificarlo porque no me pertenece. Pero lo voy a aclarar”. El legislador afirmó que brindará su versión ante el fiscal paraguayo José Arias, quien está a cargo de la causa.

Además, el senador confirmó que solicitará licencia en su cargo para “no entorpecer la investigación”.