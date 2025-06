Monteverde: "Convoco a peronismo, socialismo e independientes a soñar en grande"

Juan Monteverde, el candidato a concejal más votado de Rosario en representación de Ciudad Futura y el peronismo, celebró el triunfo y pidió unidad para ganar la intendencia en 2027.

“Hace 30 años no gana la oposición en Rosario, había mucha gente descontenta sin alternativa que los represente, eso hoy se rompió. En términos nacionales esto contagia esperanza, una forma distinta de hacer las cosas”, dijo Monteverde en un mano a mano con Cadena 3 Rosario.

“Que la gente no vote no beneficia a nadie, y yo no soy de los dirigentes que mira para el costado. Hoy representamos a la mayoría que no está de acuerdo con el intendente, el gobernador y el presidente, les ganamos a los tres juntos. Yo quiero buscar a la mayoría que se quedó en la casa porque siente que la política no le cambia la vida. Una democracia con el 50 por ciento de los ciudadanos votando, es una democracia en problemas”, sumó.

“Yo convoqué a todos los candidatos a una primaria –dijo sobre Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta-. Si hubiesen formado parte, hoy hubiéramos ganado por más de 10 puntos. Los vuelvo a convocar para que se sumen. Hace 50 años no hay intendencia peronista en Rosario. Convoco a lo mejor del peronismo, del socialismo, a los independientes, para soñar en grande”.

Y manifestó: “Las políticas sociales de Binner no tienen nada que ver con Javkin y Pullaro. El 80 por ciento de los dirigentes se corrieron a la derecha y no creo que el 80 por ciento de la gente sea de derecha. No es un proceso de derechización de la sociedad. Yo sé reconocer lo que hacen bien los otros. Unidad es reconocer que somos distintos, pero hay puntos en común. A los 20 años no quería dar pasos que hoy sí”.

“El fallo (contra Cristina Kirchner) busca proscribir a una dirigente. Nosotros venimos de la militancia barrial y nos juntamos con lo mejor del peronismo. Las etiquetas nos dividen. La Libertad Avanza y el intendente apostaron a la división y al odio, en vez de a las propuestas, y perdieron”, concluyó.