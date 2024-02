Milei visitó un kibutz atacado por Hamas: "Es una nueva versión del nazismo"

El presidente Javier Milei visitó uno de los kibutz israelíes atacados por la organización extremista Hamás y se reunirá con familiares de algunos de los secuestrados.

El mandatario estuvo en el kibutz Nir Oz, donde el grupo islamista palestino provocó una masacre el 7 de octubre. Allí aseguró que ese ataque fue perpetrado por una "nueva versión del nazismo", por lo que llamó a "tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo".

"Verdaderamente esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esta es una nueva versión del nazismo y esto no puede permitirse", dijo Milei en declaraciones a la prensa en el lugar, ubicado al sur del Estado de Israel.

Y agregó: "Esta visita sacude hasta el alma porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo nos han llenado de espanto".

El Presidente analizó que el "nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente" y reclamó: "No podemos ser indiferentes, no podemos repetir el error".

La jornada del jefe de Estado comenzó a las 3:40 (hora argentina) con "un encuentro espiritual con el Rabino Osher Vai para recibir su bendición", según informó la Casa Rosada.

Una hora después, el mandatario se trasladó hasta el Kibutz Nir Oz, al sur de Israel, una de las poblaciones que sufrió el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El lugar está ubicado a apenas 2,5 kilómetros de la Franja de Gaza, donde se desarrolla la guerra entre Israel y la organización extremista palestina.

Finalmente, a las 13:30 (hora argentina), el líder libertario tiene previsto reunirse con familiares de personas secuestradas por Hamás.

Este miércoles, Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro Benjamín Netanyahu y un encuentro con empresarios, y participó de actos de profundo valor simbólico como la visita al Museo del Holocausto, donde advirtió que "el nazismo moderno está disfrazado del grupo terrorista Hamas".